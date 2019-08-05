من الملبس للمأكل.. نصائح للحجاج للحفاظ على صحتهم خلال المناسك

أيام قليلة ويستقبل العالم الإسلامي عيد الأضحى المُبارك، الذي يتزامن مع ركن من أعظم أركان الإسلام، وهو حج البيت الحرام لمن استطاع منهم إليه سبيلًا.

ومع التركيز في المناسك قد ينصرف الحاح عن الالتفات إلى ممارسات بسيطة قد تؤثر على صحته، فمع الطواف حول الكعبة المُشرفة، وصعود الصفا والمروة، مع الأزدحام، وتكدس الحجاج، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة، أمور قد تصيبهم للتعرض للأمراض والالتهابات المعدية.

وإليكم عِدة إرشادات للحفاظ على صحة الحُجاج، وفقًا لما جاء بصحيفة "البيان" الإماراتية.

إرشادات طبية

أخذ التطعيمات واللقاحات الطبية.

مراجعة البعثات في حالات الطوارئ.

استشارة الطبيب ومراجعة المراكز الطبية.

حمل بطاقة فيها أرقام المستشفيات.

زيارة طبيب الأسنان.

لا تنسى بطاقة التشخيص الطبي.

حمل كمية كافية من الأدوية اللازمة.

إرشادات الملابس

اقتناء ملابس خفيفة تناسب درجات الحرارة المرتفعة.

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ارتداء أحذية طبية مريحة.

ارشادات عن الغذاء

تناول السوائل والمشروبات الباردة لكثرة لترطيب الجسم، وتعويضه عن الماء المفقود.

تناول الفواكه الطازجة بكثرة.

تجنب الأغذية المكشوفة.

تجنب أكل اللحوم غير المطبوخة.

إرشادات عامة

الحرص على التمتع باللياقة البدنية والمشي.

تبليل الجسم والرأس والأطراف.

الاهتمام بالنظافة الشخصية، لتفادي حدوث الالتهابات.

تجنب التعرض للحر الشديد، وأشعة الشمس الحارقة.

تجنب الطواف وقت الظهيرة.

يذكر أن أعلنت 20 دولة أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 من أغسطس الجاري، عدا سلطنة عمان والمغرب، التي ستحتفل رسميا بأول أيام العيد، الاثنين 12 أغسطس.