نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو، عبر قناتها الرسمية، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، للحديث عن أزمتها الأخيرة، وتعامل أصدقائها معها خلال تلك الأزمة.
ووجهت "سعيد" خلال المقطع، رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة: "جدعة أوي أوي أوي، أنا عارفة إنك جدعة وقوية وعديتي بموقف مش لطيف، أسوأ موقف ممكن يعدي على واحدة ست".
وتابعت: "كانت مصرة تكلمني وفضلت تشجعني إني لازم أكون قوية، ومكالمتها كانت مؤثرة جدًا جدًا، بالنسبة لي".
وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، انفصلت عن زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، عقب زواجه من الفنانة الشابة ريهام حجاج.
يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، عادت أمس، الأحد، في حلقة جديدة من برنامجها "صبايا"، بعد توقفها إثر وعكة صحية مرت بها، أجرت خلالها عملية إعادة بناء أنفها من جديد، بحسب ما ذكرته عبر حساباتها الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد لـ ياسمين عبد العزيز: "إنت عديتي بأسوأ موقف ممكن يعدي على واحدة ست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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