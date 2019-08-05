أحلام تواصل دعمها لفجر السعيد: "كاتبة تُرفع لها القبعات"

واصلت الفنانة أحلام تقديم الدعم للإعلامية فجر السعيد، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت عبر حسابها: "الجبارة المحنكة إعلامياً وسياسياً، وكاتبة تُرفع لها القبعات التي كل ما أشاهدها تتعافى أمام عيني ولو ببطء أشعر بالفخر أني عرفتها في يوم من الأيام، أشعر بالفخر بأنها صديقتي الصدوقة وتوأمي، أشعر بالفخر بأنها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وبإذن واحد أحد أعدها وأعدكم بأنها ستعود ولو طوّلت الغيبة أنا انتظر".

وانهالت التعليقات من متابعيها على المنشور حيث علق أحدهم: "الله يشفيها وترجع بالسلامة"، وقالت أخرى: "يا رب ترجع بالسلامة ويديم صداقتكم".

Advertisements

وكانت الإعلامية فجر السعيد قد تعرضت لوعكة صحية انتقلت على إثرها لأحد مستشفيات الكويت، ودخلت العناية المركزة، ولكن زوجها نفى أنباء توقف قلبها، وحدوث نزيف خلال العملية، وأكد أن حالتها الصحية مستقرة حاليا.