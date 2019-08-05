بفستان ذهبي.. درة تتألق في أمريكا بصحبة محمد رمضان ووالدة رامي مالك

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فستان ذهبي لامع، بأكمام طويلة، وله فتحة عند منطقة الصدر، بتوقيع دار frafetch، وتسريحة شعر كلاسيكية مرفوعة، مع حذاء بنفس اللون، ومجموعة من المجوهرات الذهبية من "تيفاني اندكو"، تألقت الفنانة التونسية درة، خلال أحدث جلسات تصويرها بأمريكا.
واعتادت الفنانة التونسية، مشاركة متابعيها بأدق تفاصيل رحلاتها، وتواجدها بالمهرجانات والمناسبات، وإبراز أناقتها المعهودة.
وظهرت درة بصحبة الفنان محمد رمضان، ووالدة الفنان العالمي، رامي مالك، بمنزل قنصل مصر العام، لمياء مخيمر.
يذكر أن درة من المكرمين ضمن احتفال مجلة "enigma" العالمية، في أمريكا.
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