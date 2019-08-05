خطوات بسيطة.. كيف تتمكن من كسب أصدقاء جدد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

إذا كنت ممن لا يستطيعون تكوين صداقات سواء في العمل أو المدرسة، فيجب عليك اتباع بعض النصائح والخطوات التي تساعدك في ذلك.. وتقدمها لكم الدكتورة زينب المهدي، استشاري العلاقات، في السطور التالية:

- ابتسم أغلب الوقت

من المعروف أن قلوب الناس تميل لمن يبتسمون دائما في وجوههم، حيث يرونك من المقربين إليهم وتدريجيا تستطيع أن تكون من الأصدقاء.

- اسأل عن الآخرين

السؤال عن المحيطين بك والاهتمام بهم وقضاء حوائجهم في حالة الاستطاعة، يساعدك في كسب مزيدا من الصداقات، فطبيعة البشر تميل نحو الذين يهتمون بهم.

- الذكاء

من الأمور التي تساعد على كسب الأصدقاء، فمن طبيعة الناس أيضا أنها تتقرب كثيرا ممن يعرفون احتياجاتهم من الحياة جيدًا، وهؤلاء يتميزون بالذكاء الذي يجعلهم قادرين على فهم احتياجات أنفسهم والآخرين.

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- احترام الناس

الاحترام يزيد من حب الآخرين، لأن التعامل الجيد معهم يزيد من حبهم لك، وهذه تعد الخطوة الأولى نحو الصداقة القوية، ويتمثل ذلك في احترام التفكير والشخصية والآراء وكل ما يتعلق بحياة الناس.

- عدم الكذب

من المطلوب ألا يكذب الإنسان على المحيطين به، فإذا كان حريصا على علاقته بهم يفضل أن يكون صادقا معهم، حتى يزيد حبهم له ويتقربون منه تمهيدا لجعله صديقا لهم.

- التسامح

يفضل أن تكون متسامحا مع الآخرين إذا ما أخطأوا في حقك، فهذا سيعلي من شأنك وقدرك بداخلهم، ويشجعهم على التقرب منك واعتمادك كصديق لهم.

- التواضع

هذه الميزة تكسب القلوب سريعا، وبدون القيام بمجهود لكسب مزيدا من الصداقات، يمكن فقط التقرب إلى الآخرين بهذه السمة فحسب.