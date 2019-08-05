"ابسطيه يبسطك".. أفكار هدايا لزوجك في عيد ميلاده قبل العيدية

"العيد بوكس"، ابتكار جديد دخل عالم الهدايا، ترغب فيه معظم الفتيات مع قدوم كل عيد سواء الأضحى أو الفطر، يحتوي عادة على عيدية وعدد من الشوكولاتات، وهدايا بسيطة تفضلها الفتيات، ولكن كي تحصلي على أفضل الهدايا يجب عليك كذلك المبادرة في تقديم هدية يحبها زوجك أو شريكك.

يقدم لك موقع "هن"، أفكارا وهدايا تلائم الرجال، بحسب موقع "لايف ستايل"، الذي حددها بناء على دراسات علمية لما يفضله الرجل.

يقول الموقع إن الرجال يفضلون الهدايا العملية أكثر من الترفيهية أو المعنوية، فإذا كنت تنوين تقديم باقة من الزهور مع جواب رومانسي، فهي بالطبع هدية لن تناسبه، حتى لو كانت مثالية بالنسبة إليك.

كذلك لا يفضلون "آيس بول"، أو صندوق الموسيقى مع الراقصة، أو ساعة الحائط ذات اللون الوردي، وغيرها من الديكورات التي تزين بها الفتاة غرفتها.

تجنبي العرائس المحشوة، سواء كانت عروس أو دب، أو أرنب، وحيوانات أو ألعاب ديزني بكافة أحجامها، ولكن إذا كان يفضلها هو فيمكن تقديمها في تلك الحالة فقط.

وفيما يلي قائمة بالهدايا التي يمكن تقديمها لزوجك:

- رائحة عطره المفضل.

- محفظة من الجلد.

- حزام من الجلد.

- تي شيرت ناديه الرياضي الذي يشجعه.

- حذاء جلد أو رياضي.

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- قميص كلاسيكي.

- طقم ربطة عنق، ومنديل بدلة.

- سلسلة مفاتيح فضية مطبوع عليها حروف اسميكما.

- ساعة أنيقة تزين معصمه.

- أزرار لقميص البدلة الكلاسيكية.

- دبوس البدلة من الفضة أو الذهب.

- دلاية من الفضة عليها اسمك.

- سلسلة فضة

- خاتم رجالي، إذا كان يفضله.

- نظارة شمسية.

يمكنك تقديم الهدية بحجز مكان في فندق يطل على البحر، وعشاء رومانسي على الشموع، تكون الفرصة ملائمة لتقديم الهدية.