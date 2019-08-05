"أصلها هندي".. الطبيبة العبقرية تفوز بلقب ملكة جمال إنجلترا 2019

بعد منافسة خاضتها الطبيبة البريطانية بشا موخيرجي، ذات الأصول الهندية، مع مئات الحسناوات المترشحات في مسابقة ملكة جمال إنجلترا 2019، استطاعت الحصول على اللقب.

تحمل "موخيرجي" ذات الـ23 عامًا، الأصول الهندية، حيث ولدت هناك، وحينما كانت في عمر الـ9 أعوام هاجرت برفقة أسرتها إلى بريطانيا، وتميزت الطفلة بذكائها الشديد الذي وصل في معدله إلى 146 نقطة، بالإضافة إلى حصولها على شهادتين طبيتين وإيجادتها 5 لغات مختلفة، حسبما ذكرته "روسيا اليوم".

وبعد مرور ساعات على فوز "موخيرجي" بلقب ملكة جمال إنجلترا، حصلت على عملها كطبيبة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "ما زلت أحاول الاعتياد على كوني أول ملكة جمال بريطانية هندية.. فخورة جدًا بتمثيل ملكة جمال إنجلترا وملكة جمال الكون".

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وتابعت الحسناء العبقرية: "لقد كان أمرًا مرهقا للأعصاب، لا يمكنني الجزم فيما إذا كنت متوترة بخصوص المسابقة أكثر، أم ببدء وظيفتي الجديدة كطبيبة".

وبفوز "موخيرجي" بلقب ملكة جمال إنجلترا، سوف تمثل بلادها رسميًا في مسابقة ملكة جمال الكون 2019.