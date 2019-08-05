- 1/2
- 2/2
بعد منافسة خاضتها الطبيبة البريطانية بشا موخيرجي، ذات الأصول الهندية، مع مئات الحسناوات المترشحات في مسابقة ملكة جمال إنجلترا 2019، استطاعت الحصول على اللقب.
تحمل "موخيرجي" ذات الـ23 عامًا، الأصول الهندية، حيث ولدت هناك، وحينما كانت في عمر الـ9 أعوام هاجرت برفقة أسرتها إلى بريطانيا، وتميزت الطفلة بذكائها الشديد الذي وصل في معدله إلى 146 نقطة، بالإضافة إلى حصولها على شهادتين طبيتين وإيجادتها 5 لغات مختلفة، حسبما ذكرته "روسيا اليوم".
وبعد مرور ساعات على فوز "موخيرجي" بلقب ملكة جمال إنجلترا، حصلت على عملها كطبيبة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "ما زلت أحاول الاعتياد على كوني أول ملكة جمال بريطانية هندية.. فخورة جدًا بتمثيل ملكة جمال إنجلترا وملكة جمال الكون".
وتابعت الحسناء العبقرية: "لقد كان أمرًا مرهقا للأعصاب، لا يمكنني الجزم فيما إذا كنت متوترة بخصوص المسابقة أكثر، أم ببدء وظيفتي الجديدة كطبيبة".
وبفوز "موخيرجي" بلقب ملكة جمال إنجلترا، سوف تمثل بلادها رسميًا في مسابقة ملكة جمال الكون 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر "أصلها هندي".. الطبيبة العبقرية تفوز بلقب ملكة جمال إنجلترا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.