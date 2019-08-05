علقت الفنانة الاستعراضية صافيناز، على اتهام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لها، بالتحريض على الفسق، عقب ظهورها في مقطع فيديو خلال إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي، وظهرت خلاله ترقص مع فتاة شبه عارية.
ونفت "صافيناز" لـ"الوطن"، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن اتهامها بالرقص عارية، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلة إنها لم ترقص عارية مُطلقا، بينما تلتزم دومًا بارتداء بدلة الرقص المُصرح بها.
وأشارت إلى أن الفتاتين اللتين ظهرتا في مقطع الفيديو، كانتا تحييان فقرة قبل حفلها، بنصف ساعة تقريبًا، حيث كانت الحفلة على الشاطئ، مؤكدة أنها لا تملك القدرة على منعهما من الرقص أو إبداء أي اعتراض، مضيفة بقولها: "ليست المرة الأولى التي ترقص فيها البنات بهذا الشكل، لا سيما وأن الحفلات تُقام على الشواطئ".
كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز بعد اتهامها بالتحريض على الفسق: ألتزم ببدلة الرقص المصرح بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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