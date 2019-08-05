من كنيسة طنطا لـ انفجار محيط معهد الأورام.. إليسا تنعى الضحايا في مصر

حبها لمصر، التي وصفتها كثيرًا بـ"وطنها الثاني"، جعل الفنانة اللبنانية إليسا تحرص على رثاء الضحايا في الحوادث الأليمة الواقعة في مصر، التي تصيب المسلمين والمسيحيين على حد سواء، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها الانفجار الإرهابي أمام معهد الأورام بالمنيل مساء أمس.

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حريق معهد الأورام

وعقب وقوع حريق المعهد، غردت إليسا عبر حسابها على "تويتر": "كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام.. حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث.. الله يرحم اللي سقطوا".

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حادث الدرب الأحمر

وفي فبراير الماضي، أعربت الفنانة اللبنانية عن حزنها لوقوع حادث شهداء من الشرطة، بسبب العملية الإرهابية في منطقة الدرب الأحمر، مغردة: "مؤسف جدا أنه يكون الإرهاب عم يقضي على شباب مصر الجدعان يللي عم يحموا أرضن، تحية لأرواح الشهداء وكل التقدير لشعب مصر بوج كل الإرهابيين".

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تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا

وفي أبريل 2017، علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على حادث تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا، قائلة: "الهجوم الإرهابي في مصر تركني دون كلمات، لماذا يوجد على الأرض من يقتل ناس يصلون من أجل السلام بكنيسة مقدسة؟".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.