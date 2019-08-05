بينها المشي السريع.. تمارين رياضية يمكن ممارستها خلال الإجازة الصيفية

تساعد ممارسة الرياضة في الحفاظ على صحة الجسم، ويُعتبر فصل الصيف من أفضل الأوقات لقضاء العطلات، ومن بين أهم النشاطات التي يمكن القيام بها أثناء قضاء عطلة على الشاطئ كما ذكرها موقع "ميترو" الإلكتروني.

تمرين القسم الأسفل من الجسم

قف بشكل مستقيم وافتح ساقيك بزاوية منفرجة ومد ذراعيك إلى الأمام، من ثم انخفض بالقسم العلوي من الجسم إلى الأسفل في وضعية الجلوس على الكرسي.

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المشي السريع

المشي لمدة 10 دقائق يعمل على تجديد الطاقة الداخلية.

وضعية الجلوس على الرمال

اجلس على الرمال ومد ساقيك إلى الأمام، وابدأ بثني ركبتيك بالتناوب لمدة 5 دقائق.

وضعية الاستلقاء على الرمال

استلق على جانبك الأيمن، ومن ثم ابدأ برفع ساقك اليسرى إلى الأعلى وخفضها لعشر مرات، بعد ذلك استدر على جانبك الأيسر ومارس نفس التمرين بساقك اليمنى.