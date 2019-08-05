صور.. طرق مختلفة لتنظيم كرافتة زوجك داخل الدولاب

غالباً ما يرتدي الرجال والشباب في العالم رابطات العنق أو ما يُعرف بـ"الكرافتة"، كجزء من الزي العملي العادي أو الملابس الرسمية، والتي تعطى الرجل مظهرًا جذابًا وأكثر شياكة وتجد ربات المنازل صعوبة في ترتيب وتنظيم تواجد الكرافتة داخل الدولاب.

ونقدم لكِ طرقًا مختلفة لتنظيم وترتيب الكرافتات داخل الدولاب حتى لا تتعثري في الحصول عليها وتتجنبي ضياعها.

الشماعات

تعتبر الشماعات من أسهل الطرق المخصصة سواء لربطات العنق أو حجاب السيدات، والتي تحفظ شكلها وهيئتها منعًا لتلفها أو ضياعها، ويمكن استخدام الشماعة لتعليق أكثر من كرافتة في آنِ واحد وتواجدها في الدولاب وتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق المحببة والمفضلة لدى السيدات وربات المنازل.

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منظم الكرافتات

يساعد منظم الكرافتات على التخزين المناسب داخل الدولاب فهو يمنعها من التساقط أو التفكك بسهولة، والذي يتوفر بأشكال وأحجام مختلفة.

طي الكرافتة

يمكن استغلال المساحات الفارغة داخل الدولاب من خلال طي الكرافتات، حتى لا تكون مبعثرة وتسبب الزحام وتشغل مساحات يمكن أن تستغليها في تخزين أغراض أخرى بالدولاب، سواء بشكل طولي أو دائري.