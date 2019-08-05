بسبب الكيرلي.. متابعة تنتقد علا رشدي: "اهتمي بنفسك شوية.. انتي ست"

تعرضت الفنانة الشابة، علا رشدي، زوجة الفنان أحمد داوود، لانتقاد جارح من قٍبل إحدى متابعاتها، بسبب إطلالتها الأخيرة.

بشعر كيرلي غجري، وملابس بسيطة، شاركت "رشدي" متابعيها بصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتفاعل العديد من المتابعون مع الإطلالة، واصفنها بالطبيعية، وغير المُتكلفة.

وعلى الجانب الآخر، انتقدت إحدى المتابعات الفنانة، قائلة: "بصي.. انتي جميلة ودمك خفيف.. بس محتاجة تهتمي بنفسك شوية.. انتي ست".

لترد الفنانة: "إزاي بقى.. قوليلي المفروض أعمل ايه عشان أبقى ست".

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ناهد السباعي تواجه نفس الأزمة

ربما أصبح المتابعون يستغلون خاصية التعليقات للتعقيب على مظهر، وسلوكيات المشاهير، فمؤخرًا تعرضت الفنانة ناهد السباعي لموقف مشابه.

"حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لإنها عمرها ماهتبقى جينيفر لوبيز وبطلي تقليد بقي".. تعليق كتبته فتاة تدعى "راندا"، إحدى متابعات الفنانة ناهد السباعي على إحدى الصور التي قامت الفنانة بنشرها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليدخلا في مشادات كلامية.

وعلقت الفنانة على كلام المتابعة، وأخذت توضح لها حقيقة نسبها وأصلها العائلي باعتبارها واحدةً من أبناء عائلة الفنان الراحل فريد شوقي، قائلةً: "طيب يا رندا أحب اعرفك مين أهلي اللي إنت عايزاني أعيش عيشتهم اللي هما أكبر من جينفر لوبيز بكتير".