الامارات | لعقة كلب تتسبب بقطع يدي ورجلي سيدة أميركية!

شكرا لقرائتكم خبر عن لعقة كلب تتسبب بقطع يدي ورجلي سيدة أميركية! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت لعقة كلب أليف لسيدة أميركية بكارثة صحية أدت إلى قطع يديها ورجليها. وتفصيلا اوردت صحيفة "مترو" البريطانية أن سيدة أمريكية اسعفت إلى المستشفى إثر لعق كلب مصاب لها، ما تسبب بانتقال عدوى بكتيرية شديدة لها، أبقتها في المستشفى لأكثر من 80 يوما وأسفرت عن قطع لأطرافها الأربعة.

ومع دخول السيدة المصابة، ماري ترينر، في غيبوبة في منزلها، تم إسعافها على عجل إلى المستشفى، لتصحو مصدومة بعد 10 أيام وتشاهد يديها ورجليها مبتورتين جزئيا، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وأدت لعقة الكلب إلى نقل بكتيريا "سخامية عضة الكلب"، وهي البكتيريا تنتشر بكثافة في لعاب الكلاب، التي تمتلك السيدة المصابة وزوجها اثنين منهما في منزلهما.

وأكد الأطباء في مشفى Aultman في ولاية أوهايو الأميركية أن الكلب مصاب بهذه الباكتيريا قد لعق ترينر في منطقة جرح صغير في جسدها، ذلك أن البكتيريا الفتاكة لا يكمن أن تنتقل دون وصول اللعاب إلى دم الإنسان.

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وأشار الأطباء إلى أن هذا النوع من الكائنات الدقيقة ضار ومؤذ جدا. وتكمن خطورة هذا النوع من البكتيريا الضارة في تحفيز جهاز المناعة للقيام بـ" أنشطة رهيبة" داخل جسم الإنسان، على حد تعبير الأطباء.

أما في حالة ترينر، فقد تسبت "سخامية عضة الكلب" بتجلط الدم وإصابة أطرافها بمرض "الغرغرينا"، ما دفع الأطباء إلى إجراء عملية بتر جزئي والتي ما كانت ترينر لتنجو من دونها.

بالغريب في الأمر هو إصرار ترينر على الاحتفاظ بكلبيها في منزل العائلة، على الرغم من المعاناة والإصابة الشديدة التي تعرضت لهما.