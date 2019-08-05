فتاة تكشف عن سر خسارة 50 كيلوجرام من وزنها.. ماذا تناولت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
لم تجد كوليت جياراميتا، سبيلاً لتفريغ غضبها من قسوة والدها سوى تناول الطعام، خاصة الوجبات الجاهزة التي تحتوي على البيتزا والمشروبات الغازية والسندوتشات والأيس كريم.
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