بعد حادث معهد الأورام.. ما الدعم النفسي الذي يحتاجه أهالى الضحايا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان الصباغ بعد ساعات من حادث معهد الأورام الذي أدى لوفاة وإصابة العشرات من المواطنين، نبهت وزارة الصحة على ضرورة تقديمها الدعم النفسي اللازم للمصابين وأسر المتوفين، فكيف يتم ذلك وما مدى أهميته؟ لقراءة المزيد عن: الدعم النفسي الذي يحتاجه أهالى ضحايا حادث معهد الأورام.. اضغط هنـــــا.

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