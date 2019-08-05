في العيد.. جددي لفة حجابك على طريقة حليمة عدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

بأناقتها وجمالها الفريد، استطاعت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول صومالية حليمة عدن، أن تخترق عالم الشهرة، وتنقل الذوق العربي المحتشم إلى الثقافات الغربية، حتى سطع نجمها في عواصم الموضة العالمية وعلى أغلفة أهم مجلات العالم.

وفي وقت قياسي؛ تمكنت "حليمة" من خلق لمساتها الخاصة في لفة الحجاب وتنسيق ملابسها بطريقة مبتكره، عن طريق جمعها بين النمط الشبابي المحتشم مع العصرية، واعتادت "حليمة" على الظهور بإطلالات من تصميم المصمم الأزياء العالمي إيلي صعب وDolce & Gabbana و max mara، وalberta ferreti في أغلب مناسباتها.

وتعددت أشكال وتصميمات الحجاب التي تختاره "حليمه" مع إطلالتها، فأحيانا ترتدي لفة التربون البسيط، والمتكون من طبقة واحدة، أو ذو الطبقات المتعددة، والفيونكة أعلى الرأس عند مقدمة الجبهة، فهذه اللفة من أحدث لفات الحجاب التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويمكن تنسيقها مع الإطلالات الكاجول أو حتى ملابس السهرة، ويمكن أيضًا ارتدائها على الشاطئ وفى المصايف.

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وفي مرات عديدة تترك أجزاء الطرحة منسدلة على الكتفين، وهذه الطريقة مستوحاة من الحجاب التركي، والتي تُعتبر اليوم من أبرز صيحات الموضة، وذلك بسبب جمال مظهرها وسهولة تنفيذها، كما أنّها تناسب النساء من مختلف الأعمار.

ومرات أخرى تزين حجابها بالإكسسوارات اللامعة الخاصّة كالسلسلة والتاج البسيط، فبعضها يزين الجبين ويصل إلى الكتفين بطريقة تليق بالسهرات، وأخرى يكون بسيط للغاية.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال الألبوم المرفق بالموضوع أبرز إطلالات حليمة عدن التي يمكن للفتيات أن تعتمدها في مختلف المناسبات ولا سيما في العيد.