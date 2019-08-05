من ريهانا استوحي إطلالات السفر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - كثيرات من النساء يحاولن دائمًا أن يتألقن بأجمل الاطلالات في مختلف المناسبات، الكاجوال منها الى جانب الرسمية، والموضة الآن هي أيضًا اعتماد اطلالات أنيقة أثناء السفر ولا سيّما بين الشابات، حيث إنهنّ يستعرضن هذه الاطلالات على وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل خاص الانستقرام، وكثيرات منهنّ يستوحين اطلالات السفر من النجمات العالميات أو العربيات، وقد جمعنا لكِ اليوم صور ريهانا استوحي منها اطلالات السفر المميزة.



ريهانا في بيجاما باللون الرمادي خلال السفر

بيجاما باللون الرمادي اختارتها ريهانا



اطلالة لافتة في المطار نسقتها ريهانا Riahhan اعتمدت فيها أسلوبها العصري المبتكر، وقد اختارت بيجاما رياضية من القطن باللون الرمادي عبارة عن سويتر قطنية وبنطلون واسع، وقد نسقت معها حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك، وشنطة يد كبيرة من ديور Dior، وقبعة رياضية، وأقراطًا بارزة من الكريستال.

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اطلالة مريحة باللون الأسود اعتمدتها ريهانا

لوك باللون الأسود نسقته ريهانا في المطار



لوك مريح اختارته ريهانا في المطار أثناء إحدى رحلاتها، وكان عبارة عن بنطلون أسود بقصة أرجل واسعة، نسقت معه سويتر فضافضة مزينة برسمة باللونين الأسود والأبيض، وحذاءً أسود وشنطة يد على شكل صندوق من “لويس فويتون” Louis Vuitton ونظارات شمسية ملونة باللون الأحمر.





تنسيق عصري اعتمدته ريهانا

ريهانا في لوك عصري نسقته للمطار





لا تستغني ريهانا على أسلوبها الشبابي العصري مهما كلف الأمر، وهذه الاطلالة التي نسقتها أثناء السفر دليل على ذلك، حيث إنها اختارت تنسيقًا شبابيًّا في بنطلون عريض، مع سترة رياضية باللون الأزرق النيلي وتيشرت قطنية، وقد أكملت اللوك بحذاء كاحل باللون الأبيض، ونظارات شمسية لافتة، وحقيبة كتف مميزة من “ديور” Dior.



من ريهانا استوحي اطلالات السفر عصرية ومبتكرة لتحافظي على أناقة لافتة حتى في رحلاتِك.