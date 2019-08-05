أجمل موديلات حقائب القش لصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - خلال عروضاتها لموسم صيف 2019، قدّمت العديد من دور الأزياء العالميّة أمثال برادي Prada وغوتشي Gucci وفالنتينو Valentino ودولتشي أند غبانا Dolce&Gabbana، تصاميم متنوعة ومتعدّدة لحقائب القش، مما جعل من هذه الأخيرة محط رغبة جميع النساء من مختلف الأعمار لاستكمال إطلالاتهن بها هذا الموسم ومواكبة آخر صيحات موضة الأكسسوارات. فحقائب القش لم تعد خاصة بإطلالات الشاطئ والمغامرات البحرية، فحسب إنما تخطّت ذلك لتصبح من القطع التي يمكن ارتداؤها وتنسيقها مع مختلف الإطلالات العصرية اليوم.

تنسيق حقائب القش خلال صيف 2019



ولأننا نحرص كثيراً على إطلاعك على أهم وآخر صيحات الإكسسوارات لهذا الصيف لتكوني السباقة، انتقينا لك اليوم مجموعة من حقائب القش الأجدد لهذا الموسم، بتصاميم وموديلات مميّزة ومتنوّعة، والتي تجمع بين الأحجام الكبيرة والصغيرة، والآخرة المزركشة والمرصّعة؛ ذلك كي تختاري منها ما يلائم مناسباتك وذوقك خلال صيف 2019.

موديلات حقائب القش موضة صيف 2019

موديلات حقائب القش من كالت غايا Cult Gaia

حقائب القش من كالت غايا Cult Gaia لصيف 2019



اخترنا لك من علامة كالت غايا Cult Gaia حقيبة قش Max Raffia ذات التصميم الكلاسيكي المستوحى من أوائل الألفينيات. صُممت هذه الحقيبة على شكل صندوق من الراتان الطبيعي بتصميم عصري مفعم بالحيوية.

نسقيها مع فستان بتصميم فضفاض وحذاء بكعب لإطلالة يومية أنيقة.

موديلات حقائب القش من ميو ميو Miu Miu

حقائب القش من ميو ميو Miu Miu لصيف 2019



من علامة ميو ميو Miu Miu اخترنا حقيبة القش بحجمها الكبير ولونها البيج الأنيق. هذه الحقيبة مثالية للشاطئ، وهي ستضفي الحيوية والمرح على إطلالة صيف 2019 من خلال ألوان مقبضها.

اعتمديها مع فستان صيفي مقلم بالكحلي والأبيض لإطلالة كاملة.

موديلات حقائب القش من غوتشي Gucci

حقائب القش من غوتشي Gucci لصيف 2019



قدمت غوتشي Gucci حقيبة قش جديدة ضمن مجموعة Marmont التي تتميز بتصميماتها الجذابة وطابعها العملي وجودتها العالية. صُنعت هذه الحقيبة من مادة الرافيا بأجزاء من الجلد وحواف باللون الأسود، مما يجعلها ذات طابع كلاسيكي مميز. وتزين هذه الحقيبة الصيفية حلية بلون ذهبي لامع، مما يضفي عليها لمسة من الأناقة.

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ستبدو هذه الحقيبة رائعة إذا اعتمدتها مع سروال جينز وتوب باللون الأسود.

موديلات حقائب القش من دولتشي أند غابانا Dolce &Gabbana

حقائب القش من دولتشي اند غابانا Dolce &Gabbana



استوحي تصميم هذه الحقيبة القش Sicily من مدينة سيسيلي. وهي صنعت من الرافيا الكروشيه وتتميز بطابع بسيط، فتأتيكِ بتصميم مميز بأشرطة لامعة تضفي عليها لمسة من الأناقة، فضلاً عن مساحة داخلية منظمة بجيب وقسم بسحّاب.

ستضفي هذه الحقيبة على إطلالاتك المسائية التي تجمع بين الأسلوب الأنيق والكاجوال لمسة من الرقي.

كيفية تنسيق حقائب القش خلال صيف 2019

حقائب القش هي الأكثر رواجاً لصيف 2019



من الممكن اعتماد حقيبة القش كبيرة الحجم إذا ما كنت ذاهبة إلى الشاطئ أو إلى النادي، كما يمكنك تنسيق الحقائب الصغيرة منها مع إطلالتك الصيفية المميزة كما يلي:

-إطلالتك بالبنطلون الجينز أو الجمبسوت jumpsuit ستكون مثالية إذا دمجت معها حقيبة صغيرة بالشكل الدائري من القش.

- يعد الشورت من أبرز القطع الصيفية، لذا نسقي بلوزة فضفاضة معه، واحملي حقيبتك القش المميزة.

- ارتدي الفستان بالتصميم الصيفي الذي يحلو لك سواء كان بأسلوب الـpolka dot أو المقلم stripped أو بلون موحد مثل اللون الأبيض، ونسقي معه حقيبة القش بالحجم الذي تفضلينه.