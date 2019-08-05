فساتين ناعمة قصيرة لكشخة العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - مع اقتراب عيد الأضحى والطقس الصيفي الحار المسيطر، لا بد أن تكون كشخة العيد تتناسب مع الأجواء الصيفية العامة، وعليه، فإنّ الفساتين الناعمة القصيرة هي خياركِ الأول.

ولا تترددي أبدًا في اختيار فساتين ناعمة قصيرة إذا كنتِ ترغبين في التألق بدعواتكِ المفضلة، إذا كانت نهارية أو في حفلات الشاطئ المختلفة، أو حفلات الزواج والخطوبة المتزامنة مع عيد الأضحى.



الألوان الرائجة في صيف 2019

فستان باللون الأحمر

وإليكِ الخليج 365 بعض الألون الرائجة لتختاريها عند اختيار الفساتين القصيرة لكشخة عيد الأضحى 2019

الأبيض

لطالما عُرف الأبيض بهويّته الصيفيّة، لذلك لا تترددي أبدًا باختياره للتألق به، بخاصة وأنه من أكثر الألوان رواجًا في صيف 2019.

النيود

تعود موضة النيود من جديد إلى ساحة الموضة العالمية، وهي من أكثر الألوان عصرية وتتناسب مع جميع الفصول.

المرجاني

تم اختياره لونًا للعام 2019 من قبل شركة بانتون Pantone العالمية. وقد اعتمده الكثير من الدور العالمية في تصميماتها وهو من ألوان الصيف المميزة.

الأحمر

هو لون حيوي ومفعم بالجرأة والأنوثة. رأيناه على منصات عروض الكثير من العلامات هذا العام، وهو من أبرز ألوان صيف 2019.

الأصفر

ما زال اللون الأصفر مستكملًا رواجه على الساحة العالمية للموضة، حيث يُعتبر اليوم واحدًا من أهم الألوان في ربيع وصيف 2019، وهو لون يحتاج إلى جرأة وثقة لذا لا تترددي أن تتألقي به.



اختيار قصة الفستان القصير الناعم

فستان قصير بقصة V Neck



وقبل أن تختاري أيّ فستان، عليكِ أن تتأكدي أنكِ اخترتِ القصة التي تليق بجسمكِ حتى تظهري باطلالة مثالية، وتحديد شكل الجسم هي طريقة ذكية تساعد على اختيار الفستان الأنسب لكِ من دون معاناة، من خلال اتّباع بعض الخطوات، حيث إنّ شكل الجسم يختلف بين امرأة وأخرى، فبعضهنّ قصيرات، وبعضهن طويلات أو متوسطات الطول، وبعضهنّ رفيعات والبعض الأخر سمينات، وتختلف المناطق التي تتعرض فيها الفتاة للسُمنة من واحدة إلى أخرى.

وهذه بعض النصائح لاختيار القصات المناسبة

فساتين بكابات طويلة

تمنح الفساتين المزودة بكابات طويلة أو أكمام بارزة، لمسة فخامة على أيّ اطلالة، وتزيد من عرض الأكتاف النحيلة.

فساتين مطبعة

اعتمدي فساتين مغلفة بالطبعات إذا كنتِ نحيفة الجسم، فهي تعطي اطلالة ممتلئة وتمنحكِ لمسة أنثوية مميزة.

فساتين بقصة مستقيمة

اِستعيني بفساتين قصيرة مستقيمة القصة، إذا كان قوامكِ مربع الشكل، فهي تخفي الزوائد.

فساتين بياقة V Neck

لتنحيف منطقة الأكتاف والصدر إذا كان قوامكِ على شكل المثلث المقلوب، اِلجئي إلى فساتين السهرة المصممة بياقة V Neck.

الفساتين القصيرة المنفشوة

إذا كنتِ تعانين الأرداف الممتلئة، يمكنكِ أن تتألقي بفساتين ذات التنانير المنفوشة التي تخفي ذلك وتظهركِ بجسد رشيق.