موديلات فساتين مطبعة من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - لازالت صيحة الأقمشة المطبعة تسيطر على الأزياء، حيث طغت هذا العام على الموضة بشكل لافت، وعلى وجه الخصوص الفساتين المطبعة، التي تشكل صيحة عصرية لكل امرأة ترغب في الحصول على اطلالة مميزة ومشرقة ومفعمة بالأنوثة.

وقد اعتمدت العديد من النجمات ومدونات الموضة، في الفترة الأخيرة، الاطلالات الناعمة، التي تُبرز الرشاقة والأنوثة والعصرية، وعلى ذلك اخترن الفساتين المطبعة بجميع قصاتها.

وإن كنتِ الخليج 365 تبحثين عن أزياء مميزة لتتألقي في اطلالتكِ بالعيد، يمكن للفساتين المطبعة أن تكون خياركِ المثالي بخاصة مع أجواء الصيف الحارة، ومهما اختلفت الأذواق والجرأة في ارتداء الألوان، يمكنكِ الخليج 365 اختيار الأقمشة المطبعة، فهي تجمع كلًّا من الألوان الزاهية والداكنة في الوقت نفسه.

اخترنا الفساتين المطبعة بجميع قصاتها، فجمعنا لكِ الخليج 365 اطلالات بعض النجمات بالفساتين المطبعة كي تستوحي منها اطلالتكِ في العيد.



دلال الدوب

دلال الدوب



اعتمدت مدونة الموضة دلال الدوب فستانًا باللون الأسود مطبعًا بالورود الصغيرة باللونين الأصفر والأبيض، فإن كنتِ الخليج 365 محجبة ستكون هذه الاطلالة خياركِ المثالي في عيد الأضحى.



نانسي عجرم

نانسي عجرم



اختارت فستانًا حيويًّا يفيض بالحياة، محددًا باللون الأسود، ويجمع ألوان الطبيعية جميعها من الورود إلى العشب الأخضر.

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ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا



اختارت فستانًا بألون أنيقة، بخاصة وأنه بللون الكحلي ومطبع باللون الأزرق والزهري، وهي خيار مثالي لفصل الصيف.



ماغي بو غصن

ماغي بو غصن



إذا كنتِ من عشاق الفساتين القصيرة، أو أنها تتناسب وقوامكِ أكثر من الطويلة، يمكنكِ أن تتألقي بفستان مطبع كالذي اختارته النجمة ماغي بو غصن.



وإليكِ الخليج 365 بعض النصائح لاختيار القصات المناسبة للفساتين المطبعة



فساتين بقصة مستقيمة

استعيني بفساتين مستقيمة القصة، إذا كان قوامكِ مربع الشكل، فهي تخفي الزوائد.

فساتين بياقة V Neck

لتنحيف منطقة الأكتاف والصدر، إذا كان قوامكِ على شكل المثلث المقلوب، الجئي إلى الفساتين المصممة بياقة V Neck.

الفساتين المنفوشة

إذا كنتِ تعانين الأرداف الممتلئة، يمكنكِ أن تتألقي بفساتين ذات التنانير المنفوشة، التي تخفي ذلك وتظهركِ بجسد رشيق.