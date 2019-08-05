قفاطين فخمة لعيد الأضحى من لولو العسلاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - القفاطين الفخمة واحدة من أكثر الصيحات التي تفضلها الإعلامية ومدونة الموضة لولو العسلاوي، إذ لاحظنا اختيارها لهذه التصاميم بشكل كبير بالفترة الأخيرة، والتي تركز أكثر على الموديلات ذات التطريزات والألوان المبهجة، والتي تعتبر أفضل خيار لك لاعتماده لعيد الأضحى المبارك، الذي تميل فه الصبايا لارتداء هذا النوع من التصميمات المترفة...

إليك أكثر من موديل لقفاطين فخمة لعيد الأضحى، من الإعلامية لولو العسلاوي.

القفطان بالتطريزات الذهبية مع ألوان البيبي بلو

القفطان بالتطريزات الذهبية مع ألوان البيبي بلو





هذا القفطان الناعم بدرجة البيبي بلو العصرية، مع التطريزات بالخيوط الذهبية، من التصاميم الجذابة التي يمكنك اعتمادها بالحفلات الفخمة بعيد الأضحى المبارك، ومن الممكن أن تنسقي معه حزام الخصر الذهبي، ليبرز رشاقتك وجمالك أكثر.

القفطان الأصفر المبهج مع أكمام الشيفون

القفطان الأصفر المبهج مع أكمام الشيفون





لفتنا هذا الموديل الأنيق من لولو العسلاوي للقفطان باللون الأصفر الجذاب، مع الأكمام الشيفون الشفافة، بينما جاء القفطان منفوشا نسبيا من الجزء السفلي، ومن ناحية الصدر لمسة أنيقة من الستان اللامع المطرز، نسقت معه حزاما مرصعا بالأحجار، مع رباط باللون الأخضر، ليكسر حدة الأصفر، لإطلالة غاية في الأناقة، مناسبة للحفلات والسهرات الكبيرة في عيد الأضحى، من الممكن أن تنسقي معه حذاء باللون الأصفر، أو تعتمدي أحد الألوان النود البيج أو الأبيض، وحجابا باللون الأبيض أيضا.



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القفطان النود البسيط مع تطريزات الورود

القفطان النود البسيط مع تطريزات الورود





هذه التصاميم من القفاطين تعجب الكثير من الفتيات، فمع اللون النود البسيط وتطريزات الورود صغيرة الحجم، وحزام الخصر الذهبي، يمكنك اعتمادها كإطلالة لاستقبال الضيوف بالمنزل، والاحتفال بأجواء العيد المبهجة، ولكن ننصح باعتماد صندل مفتوح بألوان النود البيج أو الأوف وايت، وابتعدي قليلا عن الصنادل المطرزة.



القفاطين المغربية بلمسة هندية

القفاطين المغربية بلسمة هندية



من التصاميم المميزة واللافتة للأنظار، هو أن تعتمدي أكثر من ثقافة واحدة بإطلالة، كهذا القفطان المغربي باللون الأزرق مع لمسة من التطريزات الهندية والأكمام القصيرة العالية، والحزام الأزرق باللون الكحلي، سيكون إحدى إطلالاتك غير التقليدية هذا العيد، نسقيه مع حجاب أبيض أو باللون اللبني السماوي، وصندل مفتوح كحلي.

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