كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - تحرص الفنانة أميرة محمد على اقتناء مجموعة متنوعة من النظارات الشمسية، كي تكمل أناقة مظهرها من خلال الصور التي تقوم بنشرها على حسابها الرسمي بتطبيق الانستقرام، وعادةً ما تختار النظارات السوداء بمختلف أشكالها، وكذلك النظارات الملونة المميزة.



وبعيدًا عن كونها إحدى مُكمّلات الأناقة وتتبع خطوط الموضة، فالنظارات الشمسية لها فوائد طبية عديدة، حيث تعكس الأشعة فوق البنفسجية أ، ب، التي تسبب حروق الجلد، ومن الممكن أن تُعرّض العين للأذى، وتحمي العين من الانعكاسات الضوئية في الصحراء وعلى شواطئ البحر أيام فصل الصيف، وتحميها كذلك من درجات الحرارة العالية، حتى لا تُصاب بالالتهابات أو الحساسية التي تنتج عن التعرُّض لدرجات الحرارة المرتفعة.

نظارات شمسية مميزة على طريقة أميرة محمد





لذا اختارت الفنانة أميرة محمد اطلالات عدة بنظارات شمسية مميزة، أبرزها نظارة بيضاء صغيرة كلاسيكية التصميم، وأخرى ذهبية عصرية الشكل، كما أطلَّت بنظارة ملونة بعدسة سوداء، وارتدت كذلك نظارة بنفسجية بنقشة النمر.



ولأنّ الأسود ملك الألوان، تألقت أميرة بنظارات عدة سوداء، منها نظارة مربعة كلاسيكية، وأخرى بتصميم دائري كبير، وثالثة تميل إلى الشكل المثلث، وكذلك ظهرت بمجموعة نظارات سوداء أخرى بأشكال عصرية مميزة.

نظارات شمسية مميزة على طريقة أميرة محمد





أميرة محمد فنانة بحرينية حاصلة على دبلوم إدارة أعمال، دخلت المجال الفني عام ١٩٩٤ وذلك من خلال العروض المسرحية التي تُقام من خلال الأنشطة الصيفية، عرفها الجمهور السعودي من خلال مسلسل "العولمة" الذي أُنتج عام ١٩٩٩ من تأليف ليلى الهلالي وإخراج عامر الحمود، وشارك فيه العديد من الفنانين العمالقة، أبرزهم الفنانة حياة الفهد، والفنان محمد المنصور، والفنان فايز المالكي، والراحل بكر الشدي، وفنانون آخرون.



كما شاركت في العديد من المسلسلات التي أبرزت مواهبها ونجاحها، كان آخرها المسلسل الكويتي "غصون في الوحل" مع نخبة من ألمع الفنانين، أبرزهم الفنانة هدى حسين، والفنانة لطيفة المقرن، والفنانة فوز الشطي، والفنان عبد الله الطراروة، وكان العمل من تأليف منى النوفلي وإخراج محمد دحام الشمري.

نظارات شمسية مميزة على طريقة أميرة محمد

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