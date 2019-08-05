أفضل العطور العربية والعالمية بنفحات شرقية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - لم تعد الروائح الشرقية حكراً على العلامات التجارية العربية إنما استطاعت أن تستحوذ على اهتمام أهم الدور العالمية حتى باتت تحجز لها مكاناً ضمن مجموعات العطور التي تقدّمها مع كل موسم جديد. فقد رأينا أهم الدور تقدّم عطوراً بتركيبة العود والعنبر والمسك... وغيرها من النفحات الشرقية التي ستحيطك بهالة من الدفء والسحر أينما ذهبت.

إليك أفضل العطور العربية والعالمية التي جاءت بتركيبة الروائح الشرقية الدافئة.



عطر Narciso Rodriguez Amber Musc



هو عطر شرقي تم إصداره في العام 2013، يتألف من مقدمة بخلاصة براعم البرتقال والمسك، في حين تفوح من قلبه رائحة العود والباتشولي والجلد. أما قاعدة العطر فتتكون من الفانيليا والبخور والعنبر.

عطور عربية وعالمية بنفحات شرقية



عطر Roja Reckless



عطر شرقي – زهري تم إطلاقه في العام 2011، يتألف من مقدمة برائحة البرغاموت والحمضيات والألدهيدات والطرخون، أما قلبه فتفوح منه رائحة الياسمين والبنفسجي وإبرة الراعي والخوخ، في حين تتكوّن قاعدته من نجيل الهند والمسك وخشب الصندل وطحلب البلوط والقرنفل والقرفة وجذر السوسن.

عطور عربية وعالمية بنفحات شرقية



عطر Creed Royal Mayfair

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هو عطر زهري-فواكه-جورماند للرجل والنساء معاً تم إصداره في العام 2015. يتألف العطر من مقدمة برائحة الزيزفون وأشجار الصنوبر، وتفوح من قلبه رائحة الورود المنعشة. أما قاعدته فتتكون من البرتقال وأخشاب الارز وشجرة الكينا.

عطور عربية وعالمية بنفحات شرقية



عطر Tamima Moresque



هو عطر للرجال والنساء معاً، تم إصداره في العام 2015 ويتألف من مقدمة من رائحة زهر البرتقال والبرتقال. أما قلب العطر فتفوح منه رائحة شجرة الكينا وعشبة المريمية وزيت كابريول والعنبر في حين تتكون قاعدته من أخشاب الكشمير والعود والفانيليا.

عطور عربية وعالمية بنفحات شرقية



عطر Christian Dior Oud Ispahan



هو عطر شرقي- زهري للرجال والنساء معاً تم إصداره في العام 2012 يتألف من مقدمة برائحة عدان وقلب تفوح منه رائحة الباتشولي والورد والزعفران. أما قاعدة العطر فتتكون من خشب الصندل والعود وأخشاب الأرز.

عطور عربية وعالمية بنفحات شرقية



عطر Gucci Oud



هو عطر شرقي- خشبي للرجال والنساء معاً. تم إصداره في العام 2014 ويتألف من مقدمة غنية بروائح الكمثري والزعفران وتوت العليق. أما قلب العطر فيتكون من الورد البلغاري وبراعم البرتقال في حين تغتني قاعدته بروائح العود والباتشولي والعنبر والمسك.

عطور عربية وعالمية بنفحات شرقية

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