كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - واكبي رسمات المكياج الناعم العصرية بأسلوب النجمات لعيد الأضحى، باطلالات أنثوية راقية واستثنائية، تفيض بالجمال والرومانسية.



تابعي بالصور أجمل رسمات مكياج ناعم بأسلوب نجمات هوليوود لعيون لافتة وشفاه مشرقة، تتألقين بها في أيام العيد البهيجة باطلالات عصرية فاتنة ولافتة.



رسمات عيون برونزية



اتجهي إلى الظلال البرونزية والطبيعية هذا الصيف، واختاري لعيد الأضحى العيون السموكي النضرة والمفعمة بالجمال والحيوية والأنوثة، مع الظلال البرونزية والذهبية الممزوجة بظلال أيشادو من اختيارِك، تروق لكل الفئات العمرية وتزيد عينيكِ اتسعًا وسحرًا وجمالًا. ولا تنسي توحيد لون بشرتكِ باستخدام طريقة الظلال البرونزية والكونتور لرسمات متقنة ومحددة.

مكياج ناعم لعيد الأضحى



مكياج عيون ترابي



يعتمد العديد من النجمات على مكياج العيون الترابي، لأنه خفيف وناعم ويُبرز معالم الوجه الطبيعية وشكل العينين، ويحافظ على هدوء وألق كامل مكياج الوجه، بألوانه الخفيفة والجميلة والمتناغمة، فلا تتخلى هذا العيد عن النغمات الطبيعية، وظلال العيون الترابية والهادئة لملامح أكثر نعومة. وزّعي الظلال الترابية بشكل عميق على الجفن المتحرك العلوي، وخفيف على الجفن السفلي المتحرك، وعززي الرموش بالماسكرا السوداء بأساليب مستوحاة من ممثلات هوليوود.

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مكياج عيون سموكي



يناسب هذا النوع من مكياج العيون كل الوجوه والعيون، ويبدو مناسبًا جدًّا ليوم العيد، بأسلوب ناعم وبارز في آنٍ واحد، مع الظلال الداكنة الذهبية والبراقة التي تُبرز جمال العيون، وتتناغم مع لونها الطبيعي ولون الشفاه أيضًا.

مكياج ناعم لعيد الأضحى



شفاه ناعمة وأنثوية



مع الظلال البرونزية على العينين والوجنتين والبشرة، اختاري للشفاه، الظلال الدافئة والمشرقة كالوردي واللحمي والبني، والمنمقة بلمسات الغلوس اللماعة بطريقة مميزة ولافتة بأسلوب نجمات هوليوود. اختاري أحمر الشفاه البراق والمتناغم مع تسريحة ولون شعركِ وعينيكِ، والتي تحافظ على لون الشفاه المتناغم مع لون ظلال العيون، وجربي أيضًا الظلال المخملية والقوية مع البشرة البيضاء والعيون العارية، مع الماسكرا وخطوط الأيلاينر الرفيعة.

مكياج ناعم لعيد الأضحى



شاهدي ألبوم الصور واطّلعي على مختلف رسمات مكياج النجمات المتقنة والمشرقة، لتختاري منها رسمة المكياج الناعم الأنسب لكِ لعيد الأضحى.

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