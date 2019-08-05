زبدة الشيا للشعر والوجه وفوائدها الجمالية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - زبدة الشيا، إضافة الى فوائدها الصحية، فهي تتمتّع بخصائص مهمة تساعد في علاج جميع أنواع مشكلات البشرة وحتى الشعر؛ لغناها بفيتامين "أ" A، الذي يُعتبر من أهم الفيتامينات الخاصّة بالعناية بالوجه والشعر. لذا، تمّ إدراجها في العديد من الوصفات التي تُعنى بالعناية بجمال المرأة. ولمعرفة المزيد حول فوائد واستعمال زبدة الشيا للشعر والوجه، تابعي مع "الخليج 365.نت" أبرز خلطات زبدة الشيا للشعر والوجه:



زبدة الشيا وفوائدها الجمالية:



تُعتبر زبدة الشيا، الصديق المفضّل للعناية بالبشرة والشعر، فتركيبة المرطّب الموجود في زبدة الشيا، تشبه تمامًا المادّة المرطّبة التي تفرزها الغدد الدهنيّة في الجسم. لذلك، تُعتبر أفضل مرطّب طبيعي للشعر والبشرة وفق ما أثبته بعض الدراسات. كما وأنها تساهم في علاج العديد من مشكلات البشرة ولعلّ أبرزها:

تساعد زبدة الشيا في التخلّص من بثور الوجه، لا سيّما حب الشباب.

تساهم زبدة الشيا في تجديد الخلايا، وتقوي وتعزّز الكولاجين؛ لغناها بالمركب الكيميائي "أمرين".

تقضي على التجاعيد العريضة وتحدّ من ظهور علامات التجاعيد المبكّرة.

ترّطب البشرة وتزيد من نضارتها وإشراقها.

تعالج التهابات الجلد، وحساسية الجلد والأكزيما وحروق الشمس.

تساعد زبدة الشيا على حماية البشرة وجعلها أقل عرضة للمؤثرات؛ لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات.

تساعد زبدة الشيا على حماية البشرة



طرق استخدامها:



توضع زبدة الشيا على الجلد لترطيب البشرة، ومعالجة المشكلات الجلدية.

يمكنكِ تدليك وجهكِ باستخدام كميّة صغيرة من زبدة الشيا كأيّ كريم مرطّب.

أمّا إذا مزجتِ ملعقتين من زبدة الشيا مع ملعقتين من زيت الزيتون ووضعتِها على وجهكِ طيلة اليوم، فستحصلين على بشرة أفتح من المعتاد.

توضع زبدة الشيا على الجلد لترطيب البشرة



زبدة الشيا للشعر وفوائدها:



تتمتّع زبدة الشيا بفوائد عديدة للشعر، وأهمها:

تساعد زبدة الشيا على استعادة رطوبة الشعر، وتحمي الشعر من الظروف الجوية القاسية، ومن أضرار أشعة الشمس الناتجة عن التعرّض للأشعة فوق البنفسجية؛ لاحتوائها على كمية من عامل الحماية.

تفيد الشعر المعالج أو المصبوغ، كما وتحمي الشعر من الملح والكلور إذا ما تم استخدامها قبل السباحة.

تلطف فروة الرأس الجافة وتقلل من الحكة.

تمنع تساقط الشعر، وتقوي الشعر وتقلل من تكسره.

تُستخدم كبلسم طبيعي للشعر، خصوصًا لتنعيمه.

تتمتّع زبدة الشيا بفوائد عديدة للشعر



طرق استخدامها:



عند وضع زبدة الشيا على الشعر يكون محميًّا من أيّ مادة ضارة، أو من أيّ أداة حرارية توضع عليه.

وإذا أردتِ تحفيز نمو الشعر من جديد، ضعي زبدة الشيا مع زيت الثوم الخامّ لمدّة ساعتين على فروة الرأس. كرّري استخدام هذه الخلطة مرّتين في الأسبوع.

أما إذا كان شعركِ متلفًا أو جافًّا، يُمكنكِ استخدام زبدة الشيا كماسك، دلّكي به فروة الرأس واتركيه لمدّة نصف ساعة قبل الاستحمام.

ولمنح شعركِ النعومة، ذوّبي زبدة الشيا مع الزبدة العاديّة وأضيفي ملعقة من زيت جوز الهند، واتركي الخليط حتى يبرد. ثم، ادهني به شعركِ واتركيه لمدّة ساعة فقط.

زبدة الشيا لتطويل وتكثيف الشعر

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