خلطات تبييض المنطفة المحيطة بالأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - خلطات تبييض المنطقة المحيطة بالأظافر، بعيدًا عن استخدام المستحضرات التجميلية التي تُعنى بحلّ مشكلة اسمرار المنطقة المحيطة حول الأظافر، من جرّاء كثرة استخدام طلاء الأظافر بألوان ورسومات متعدّدة تُلحق الضرر بالأظافر. وبالتالي، تؤدي إلى اصفرار وحتى اسوداد الأظافر. اختارها لك "الخليج 365.نت" بمكونات طبيعية آمنة وفاعلة في تبييض المنطقة المحيطة بالأظافر وكذلك حمايتها. فلا تتردّدي في تطبيق إحدى هذه الخلطات السهلة والبسيطة:



خلطات لتبييض المنطقة المحيطة بالأظافر



1-خلطة عصير الليمون الحامض



يتميّز الليمون الحامض بفوائد جمالية عدّة، لا سيّما في تبييض الأظافر؛ لاحتوائه على كميّات كبيرة من حمض الستريك، الذي يزيل الاصفرار، ويكشف عن لون أبيض صحيّ على سطح الأظافر. لذا، جرّبي خلطة الليمون الحامض لتبييض المنطقة المحيطة بالأظافر من خلال عصر ليمونة كاملة في إناء صغير، وانقعي أطراف الأصابع فيه بحيث تُغمر الأظافر بالكامل. كما ويمكنكِ أيضًا تقطيع الليمون الحامض إلى شرائح، ثمّ ضعيها على سطح الأظافر ليقوم الحمض الموجود في الليمون بتبييضها. وبعدها، اغسلي أصابعكِ جيدًا بالماء، ولا تنسي وضع كريم مرطّب لترطيبها.

خلطة عصير الليمون الحامض لتبييض محيط الأظافر



2- بيكاربونات الصودا لتبييض المنطقة المحيطة بالأظافر



بيكاربونات الصودا، ينتشر استخدامها لحل العديد من مشكلات البشرة. وهي تساعد في تفتيح لون البشرة ومنحها المزيد من النضارة والإشراق. لذلك، طبّقي خلطة بيكاربونات الصودا لتبييض المنطقة المحيطة بالأظافر، عن طريق إضافة مقدار ملعقة كبيرة من بيكاربونات الصودا، إلى القليل من الماء الدافىء للحصول على عجينة متماسكة، ثمّ وزّعيها على الأظافر بحيث تغطي الأظافر من الأعلى ومن الداخل، واتركيها لمدّة 10 دقائق فقط. ثم، اشطفيها بالماء الدافىء.

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بيكاربونات الصودا لتبييض المنطقة المحيطة بالأظافر



3-معجون الأسنان المبيّض



لا تقتصر فوائد معجون الأسنان على حماية الأسنان من الأمراض، بل يُستخدم أيضًا في تفتيح تبييض المنطقة المحيطة بالأظافر. وزّعي القليل منه على سطح الأظافر، وامسحيه ليصل تحت أطرافها ويتسرّب إلى الداخل. استعيني بفرشاة الأظافر على أن يتمّ فركها بلطف لمدة 5 دقائق. ثم، قومي بشطف أظافركِ جيدًا بالماء الفاتر.





معجون الأسنان لتبييض المنطفة المحيطة بالأظافر



4- الخلّ لتبييض المنطقة المحيطة بالأظافر



إضافة إلى فوائد الخل الصحية، فهو يتميّز بـ فوائد جمالية كثيرة. ولعلّ أبرزها قدرته الهائلة في القضاء على البكتيريا وتبييض البشرة والأظافر على حد سواء. ولتبييض المنطقة المحيطة حول الأظافر، قومي بإضافة القليل من الخل إلى كميّة قليلة من الماء الدافىء، وانقعي الأظافر بالمزيج لمدّة دقائق فقط، ثمّ اغسلي أظافركِ بالماء.





الخلّ لتبييض المنطقة المحيطة بالأظافر



أسباب اصفرار الأظافر



تتعرّض الأظافر للعديد من العوامل المُسبّبة في اصفرار الأظافر، ومنها الآتي:

العدوى الفطرية، وتُعتبر من أبزر الأسباب المؤدية إلى تغيّر لون الأظافر، وكذلك الفطريات. الإصابة ببعض الأمراض كأمراض الرئة، والكبد والكلى، والسكري، أو الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية، والأكيزما.

انخفاض مستوى بعض العناصر الغذائية المهمّة في الجسم، كالزنك والحديد، أو بسبب اتّباع نظام غذائي سيّئ وغير صحي.

التدخين، وهو من الأسباب الرئيسية لاصفرار الأظافر، وخصوصًا المنطقة المحيطة بالأظافر.

وضع طلاء الأظافر بكثرة؛ إذ يحول دون حصول الأظافر على الأوكسجين بالكميات المناسبة، وبالتالي يخسر لونه الطبيعي.

تعريض الأظافر بشكل مفرط للمياه والمرطبات، أو تعرّضها بشكل كبير لمصادر الحرارة الجافة، وكذلك المواد الكيميائية الضارة للأظافر بشكل كبير، لا سيّما استخدام مزيل طلاء الأظافر الغني بهذه المواد.







خلطات تبييض المنطفة المحيطة بالأظافر

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