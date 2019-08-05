كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - للشعر الطويل تأثيره القوي على إطلالة المرأة، فهو يزيدها جمالاً ويعزز من أنوثتها، لا سيما إذا أتقنت اختيار تسريحات الشعر. من هذا المنطلق، سنقدم لك تسريحات شعر طويل على طريقة نجمات هوليوود، لتختاري من بينها الأجمل والأنسب لأسلوبك.



تسريحة الشعر الويفي المنسدل

إنها تسريحة أنيقة جداً وراقية، وهي ملائمة لأوقات النهار والليل على حد سواء، فإن كنت تمتلكين شعراً طويلاً، اعتمدي هذه التسريحة بأسلوب النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra، بحيث تتركين شعرك المسرّح بأسلوب الويفي منسدلاً على الظهر، و تعتمدين الغرة الجانبية معه.

بريانكا شوبرا



تسريحة الشعر المنخفضة المزينة بالورود

إن كنت من محبات تسريحات الضفائر، بإمكانك اعتمادها بأسلوب طفولي مفعم بالحيوية، وذلك على طريقة النجمة إيل فانينغ Elle Fanning، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المنخفضة المزيّنة بالورود مع الضفائر الأمامية المسحوبة الى الخلف. هذه التسريحة ملائمة جداً للأوقات الصيفية وسهرات الصيف.

بريانكا شوبرا



تسريحة الشعر المموج

إن كنت تميلين الى تسريحات الشعر المنسدلة وتمتلكين شعراً طويلاً، بإمكانك اعتماد تسريحة الشعر المموج المنسدل على الظهر، على طريقة النجمة إيفا لونغوريا، بحيث تعتمدين التموجات العريضة لشعرك المنسدل على الظهر، وتتركين الغرة نصفية منسدلة على جانبي الوجه.

بريانكا شوبرا



تسريحة الشعر المجعد المرفوع

أما إن كنت من محبات تسريحات الشعر المرفوعة، فإمكانك الحصول على إطلالة عصرية جداً ومميزة، وذلك بأسلوب عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، التي اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع مع الخصل المجعدة والبارزة من الخلف، مع الغرة النصفية المشدودة الى الوراء.

بيلا حديد



تسريحة الكعكة

لا شك أن تسريحة الكعكة تلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء عموماً، والنجمات خصوصاً، وهي لا تخبو إطلاقاً، كونها ملائمة للمواسم والمناسبات كافة. وهذه المرة، بإمكانك اعتماد هذه التسريحة بأسلوب النجمة سيلينا غوميز، التي اختارت تسريحة الكعكة المزدوجة العالية قليلاً مع الغرة النصفية المشدودة.

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سيلينا غوميز



تسريحة ذيل الحصان المرتفعة جداً

تسريحة ذيل الحصان هي أيضاً إحدى التسريحات الرائجة جداً، والتي لا تغيب إطلاقاً عن إطلالات نجمات هوليوود، فإذا كنت تميلين الى هذه التسريحة، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان المرتفعة جداً على طريقة النجمة Deepika Padukone، فهي ستسلط الضوء على ملامحك وتمنحك إطلالة مفعمة بالأنوثة.

Deepika Padukone

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