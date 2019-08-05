كيف تحافظين على جمال شعرك من مياه حمام السباحة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - بالطبع كلنا يعرف مدى التأثير السلبي لمياه السباحة على الشعر، بسبب ما تحتويه على مواد مفلترة كالكلور لتنقية المياه، لكنها في المقابل تؤثر على الشعر، لهذا عليك أخذ احتياطاتك للحفاظ على جمال وصحة شعرك، خاصة بموسم الصيف وأثناء سفرك.



وإليك بعض الطرق للمحافظة على جمال شعرك من مياه حمام السباحة:



- بللي شعرك بالماء



قبل نزول حمام السباحة احرصي على أن تبللي شعرك بالماء الفاتر فقط، حتى تقل نسبة امتصاص الشعر لمياه الكلور بحمام السباحة، فالشعر كالإسفنجة إذا امتص سائلا لن يستطيع امتصاص المزيد.



- استخدمي بونيه مريحا

استخدمي البونيه لحماية شعرك



بعض الصبايا يعتقد أن البونيه المُحكمة تكون أفضل للشعر، لكن عزيزتي يفضل أن تكون مرنة قدر الإمكان، حتى لا تتسبب في تلف شعرك وتكسره.



- الزيوت الطبيعية قبل نزول الحمام



من الممكن أن ترطبي شعرك بكمية قليلة من زيت طبيعي، كزيت الزيتون، قبل النزول إلى حمام السباحة، والتي تعتبر كطبقة عازلة تمنع امتصاص شعرك للكلور، وبالتالي تحافظ على صحته.



- الشامبو الصحي

استخدمي الشامبو الصحي



يفضل غسل الشعر جيدا بعد الانتهاء من حمام السباحة، ويفضل ان يحتوي الشامبو على حمض الفيتيك، الذي يساعدك على التخلص من الكلور والمواد الضارة.

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- لا تتعرضي لأشعة الشمس بعد السباحة



يفضل ألا تعرضي شعرك وهو مبلل بماء الكلور إلى أشعة الشمس والأتربة، لأن الشعر في هذه الحالة سوف يمتص كل المواد الضارة الموجودة بالجو، وبالتالي يؤدي إلى تلف الشعر، كما ننصحك بغسل الشعر فور الخروج من حمام السباحة سريعا.



- تعرض الشعر للحرارة

لا تعرضي شعرك للحرارة



لا ننصحك على الإطلاق باستخدام السيشوار أو المكواة بعد حمام السباحة، لأنها سوف تؤدي إلى تكسر الشعر وتساقطه، فحاولي قدر الإمكان عدم استخدامهما، أو على الأقل تحت درجة حرارة منخفضة.

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