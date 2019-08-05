أسباب تساقط الشعر وثلاثة أطعمة للعلاج.... اكتشفيها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 07:35 مساءً - تتعدّد أسباب تساقط الشعر وتتنوّع بحسب الظروف والعوامل، فبين الخلل الهرموني وتلاعب مناعة الجسم والالتهابات الجلدية والضغوط النفسية وغيرها اختلفت أسباب تساقط الشعر لكنّ النتيجة واحدة: شعر خفيف وغير صحّي، ولأنّ علاج تساقط الشعر يتتطلّب تشخيص الحالة ودراسة مسبباتها مسبقاً كان لا بدّ لنا من الولوج في أبرز أسباب تساقط الشعر عند النساء والعوامل التي آلت إلى هذه الآفة.

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أسباب تساقط الشعر

أسباب تساقط الشعر



الحمل والولادة: تزداد كثافة الشعر وسمكه لدى النساء خلال فترة الحمل؛ نتيجةً لارتفاع نسبة الهرمونات التي تحافظ على الشعر في أجسامهن، إلا أنه بعد الولادة تعود هذه الهرمونات إلى نسبتها الطبيعية ويتساقط الشعر على نحوٍ سريع.

متلازمة تكيّس المبايض: يسمى هذا المرض الذي يصيب النساء بـ (PCOS)، ويؤثّر هذا المرض على نسب الهرمونات في الجسم، مما يسبب تساقط الشعر من على فروة الرأس.

حبوب منع الحمل: من الآثار الجانبية لشرب حبوب منع الحمل تساقط للشعر، فالهرمونات التي تُضعف الإباضة تجعل النساء عرضةً لتساقط الشعر.

التوتر والضغط النفسي: هناك علاقةً طردية بين كل من التوتر والضغط النفسي مع الإصابة بتساقط الشعر.

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خلل في مناعة الجسم: في بعض الحالات يحدث خلل في جهاز المناعة في الجسم مما يجعله يهاجم بصيلات الشعر السليمة بالخطأ، ويتسبب بإصابة المناطق المتضررة بتساقط الشعر فيها.

خلل في الغدة الدرقيّة: ينتج تساقط الشعر في بعض الحالات عن تغيّراتٍ في إفراز الهرمونات في الجسم والذي يتأثر بالغدة الدرقية، لذا فإنّ أي خلل في الغدة الدرقية يجعلها تؤثر على نسبة إفراز الهرمونات بالزيادة أو النقصان، وهذا بدوره يضر بالشعر ويسبب تساقطه.

الالتهابات التي تصيب فروة الرأس: ومنها سعفة الرأس، والتي تصيب الشعر وفروة الرأس، وبالتالي تظهر بقع متقشّرة وخالية من الشعر في المنطقة المصابة، لكن عند علاج هذه الالتهابات يعود الشعر للنمو من جديد.

الكوليسترول: مستوى الكوليسترول المرتفع في الدم وفقًا لبعض الدراسات والأبحاث، فإنّ لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أثراً كبيراً على تساقط الشعر.

ضغط الدم: المرتفع يرتبط ارتفاع ضغط الدم بشكلٍ وثيق مع تساقط الشعر.

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ثلاثة أطعمة تقي من تساقط الشعر

علاج تساقط الشعر



بياض البيض: يحتوي البيض على معادن كثيرة وبروتينات تفيد الشعر وتحافظ عليه، ويتم استخدام البيض على الشعر من خلال: مزج بياض بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، والاستمرار بعدها بالخلط حتى تتكون عجينة من المكونات، ثم وضعها على الشعر وفروة الرأس وتركها 20 دقيقة على الأقل. بعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء البارد.

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البصل: للبصل فوائد مختلفة للشعر بالرغم من رائحته المزعجة، ويمكن استخدام البصل على الشعر من خلال تقطيع رأس البصل، ثم تدليك فروة الرأس جيدًا به حتى تصبح ذات لون أحمر، ثم غسله بالماء والشامبو. وتكرار هذا الأمر بشكل يومي حتى يتم ملاحظة النتيجة. وينصح بوضع العسل على المنطقة التي تم استخدام البصل أو الثوم عليها حتى تهدأ ويخف الاحمرار.

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الصبار: للصبار خواص قلوية توازن بين كل من المستوى الحمضي والقاعدي لفروة الرأس والشعر مما يجعله أكثر حيوية. وطريقة استخدامه بسيطة للغاية، حيث يجب وضعه على الشعر وفروة الرأس وتركه 3-4 ساعات، ومن ثم غسل الشعر بماءٍ دافئ وتكرار هذا الأمر 2-3 مرات كل أسبوع.

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