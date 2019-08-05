السعودية ترفع سن تقاعد المرأة لـ60 عاما أسوة بالرجال

ما زالت المملكة العربية السعودية تسير على خطوات تعزيز مكانة المرأة ومساوتها بالرجل، آخر هذه الخطوات ما أصدرته مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالسعودية، في بيان أوضحت خلاله رفع سن التقاعد للمرأة العاملة في القطاعين العام الحكومي والخاص، من 55 عامًا إلى 60 عامًا أسوة بالرجل.

وذكرت مؤسسة التأمينات أنّ التعديل تمّ عبر صدور مرسوم ملكي الأسبوع الماضي، وبدأ سريانه اعتبارًا من الجمعة الماضي، وبذلك تحال المرأة العاملة للتقاعد عند بلوغ سن الـ60 عامًا براتب تقاعدي كامل، ما لم تتقدم هي طواعية بطلب تقاعد مبكر.

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وأوضحت مؤسسة التأمينات أنّ التعديل على نظام التأمینات الاجتماعیة يحقق المساواة بین الجنسین، ويسھم في تقوية مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأضافت أنّ نظام التأمینات الاجتماعیة كان يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعدي بمجرد بلوغھا عمر الـ55 عامًا، ما أدى لإضعاف مشاركة المرأة في سوق العمل، لأن بعض أصحاب العمل يعمدون إلى استبعاد المرأة وإحالتھا للتقاعد بمجرد بلوغھا سن الـ55 عامًا.

وتنقسم النساء في المملكة في نظرتهن للسن المناسب للتقاعد، فبينما تطالب بعضهن بجعله مساويًا لسن تقاعد الرجل عند 60 عامًا، تطالب آخريات بتخفيضه لأقل من 55 عامًا.