متابع يسخر من صورة ابنة عمرو دياب ووالدتها: "متصورة بكاميرا 6600؟"

نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، صورة جديدة لها برفقة والدتها زينة عاشور، عبر حسابها على "إنستجرام"، في أثناء قضائهم العطلة الصيفية بإسبانيا، وأرفقت كنزي تعليقًا على الصورة بالإنجليزية قائلةً: "ماما عاشور".

لقيت الصورة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير معها، وانهالت التعليقات عليهم فور نشرها، وكان أبرزها:" انتي زي الزينة ديكور واللي عاشرك معذور مغرور، كنزي أول كراش ليا، جميلة، حلوين أوي".

فيما سخر أحد المتابعين من سوء جودة الصورة الملتقطة، قائلا: "يابنتي انتي متصورة بكاميرا 6600".

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كنزي ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته زينة عاشور، وأكملت دراستها الجامعية في إحدى الدول الأجنبية وتعيش بمفردها، بينما تعيش شقيقتها جانا ووالدتها زينة عاشور في العاصمة البريطانية لندن.