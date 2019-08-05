"مها" تطلب الخلع: "بيشرب حشيش وجري ورا بنتي بالسكينة"

"جوزي دايما بيشرب حشيش، وبعد ما يشرب بيغيب عن وعيه ومش بيبقي داري بأفعاله، لدرجة إنّه جري ورا بنتي بالسكينة ولحقته على آخر لحظة".. بهذه الكلمات بدأت مها صاحبة الثلاثين عامًا رواية تفاصيل طلبها الخلع من زوجها أمام محكمة الزنانيري.

قالت "مها" إنّها تزوجت بـ"سيد" قبل 7 سنوات وكان يعمل بالنقاشة، وبعد الزواج "أصبح بيشرب حشيش"، ولم تعد قادرة على تحمله خوفا علي ابنتها: "أنا بنت ونفسي أطمن عليها وهي في بيتها مش هبقي خايفة عليها بره البيت وجوه البيت كمان".

Advertisements

وأضافت مها: "أبوها كل ما ييجي يشرب بيغيب عن وعيه ومعرفش ممكن في مرة يعمل فيها إيه، وبالأخص إنّه مرة كان بيجري وراها بالسكينة وأنا لحقتها في آخر لحظه".

وتابعت حديثها: "بنتي دي اللي طلعت بيها من الدنيا وهو دايما كل اللي بيجيبه من الشغل بيفضل يشرب بيه طول الليل، وكل اللي بقدر أعمله أني بقفل الباب على نفسي أنا وبنتي خوفا منه، بس هو بييجي أحيانا وبيبقي شارب بره البيت وممكن في مرة مبقاش في البيت ومقدرش ألحق بنتي منه".

واختتمت قائلة: "استحملته بقالي 7 سنين بس أنا بنتي كبرت ومبقاش ينفع استحمل أكتر من كده، حاولت معاه كتير يبطل شرب بس مكانش بيبطل، وكان لازم أطلب منه الطلاق حفاظا على بنتي لكن رفض، عشان كده لجأت للخلع".