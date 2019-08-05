استشاري اجتماعي: بيئة الطفل قد تحد من ذكائه

قالت أمل رضوان استشاري اجتماعي وأسري، إنّ الأطفال يجب أن يروا آباءهم قدوة لهم، كما أنّ قدرة الأسرة على احتواء الطفل عاطفيا ونفسيا، تنمي مهاراته وترسخ شعوره بالأمان والحب، وتولد لديه طاقة للإبداع وحب الاستطلاع.

وأوضحت رضوان خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت في برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولي، أنّه يجب مساعدة الطفل على ممارسة الأنشطة المختلفة لحين اكتشاف ما يتميز فيه، وإخراج الطاقة الإيجابية لديه ليكون قادرا على الإبداع والابتكار، كما طالبت الأسرة بمساعدة الطفل ليمارس الرياضة في فصل الصيف.

ولفتت الاستشاري الاجتماعي إلى أهمية متابعة الطفل وهو يلهو بالألعاب الإلكترونية التي تحتوي على العنف، وأفلام الكارتون التي تحتوي على فكر عنيف مثل الألعاب القتالية، وزادت: "قد يكون ذكاء الطفل مرتفع، لكن البيئة المحيطة به توأد ذكاءه".