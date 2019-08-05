الحبس المشدد عامين لشاب حرم شقيقته من الزواج

"الحبس المشدد عامين".. هكذا أصدرت محكمة جنايات كربلاء في العراق، حكمها على شاب حرم شقيقته من الزواج وتعنت في رفض كل من يتقدم لخطبتها.

وكانت والدة الشاب تقدمت بشكوى ضد نجلها الذي حرم شقيقته من الزواج من الأشخاص الذين يتقدمون خطبتها لعدة مرات، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أنّ محكمة جنايات بكربلاء، أدان المدان بالحبس الشديد لارتكابه جريمة "النهوة العشائرية" ضد شقيقته، لمدة سنتين استنادا لأحكام المادة التاسعة 2 من قانون الأحوال الشخصية استدلال بالمادة 122/3 عقوبات.

وتعتبر جريمة النهوة العشائري، سابقًا من العادات القبلية التي كان يعمل بها بحرمان الفتيات من الزواج، وغالبا ما تصدر من ابن العم، أو الأخ، الأمر الذي أوصل الكثير من الفتيات إلى أعمار لم يعد فيها الزواج متاحا لهن.