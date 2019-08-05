عضو "قومي المرأة": الطلاق يقع لأن الأسر لم تربي الفتيات على تحمل الصعاب

قالت تغريد شمس الدين كمال عضو المجلس القومي للمرأة في الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة بالجيزة، إنّ فكرة الطلاق ناتجة عن عادات وتقاليد ومفاهيم دينية مغلوطة تصل بالطرفين إلى الطلاق، وأنّ الأسرة لم تربي المرأة على تحمل الصعاب التي تواجه الحياة الزوجية، والحفاظ على الأسرة.

وأوضحت كمال خلال لقائها بالإعلامي تامر شلتوت في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى، أنّه يجب الحفاظ على تربية الأطفال في جو يسوده الاحترام المتبادل بين الطرفين لإنشاء جيل بصحة نفسية سليمة.

وأشارت كمال إلى أنّ عقد الزواج مبني على نصيب ما يأخذه كل طرف من الآخر، وهذا أكثر الأشياء خطورة، مشيرة إلى أنّ القائمة الزوجية إيصال أمانة.