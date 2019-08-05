شقيقة كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلادها على يخت بـ200 مليون إسترليني

تستعد كايلي جينر، أصغر مليارديرة في العالم، للاحتفال بعيد ميلادها الثاني والعشرين 10 أغسطس الحالي، على متن يخت فاخر تبلغ قيمته 200 مليون جنيه إسترليني.

وتخطط جينر وهي أخت غير شقيقة لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان، للاحتفال بعيد ميلادها مع أقرب أصدقائها على اليخت، الذي توازي مساحته ملعب كرة القدم، ويتضمن اليخت مسرح وساونا وحمام سباحة وصالون تجميل وبار في الهواء، وأيضًا مهبط للطائرات، ويتسع لـ22 ضيفًا، بحسب ما ذكره موقع "مترو" البريطاني.

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وحسب الموقع البريطاني، أنّه من ضمن الحاضرين لحفل عيد الميلاد حبيبها ترافيس سكوت وابنتها ستورمي، وصديقتها الجديدة صوفيا ريتشي، التي نمت علاقتهما بشكل وثيق في الأشهر الأخيرة.

وكايلي حصلت على لقب "أصغر مليارديرة عصامية" في وقت سابق من هذا العام، لثروتها الكبيرة التي كونتها من شركة التجميل الخاصة بها التي انشأتها في العام 2016، كما تمتلك بعض العقارات الخاصة، وشاركت في المسلسل الواقعي الشهير KUWTK.