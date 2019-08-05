صور.. صافيناز تتجاهل اتهامها بـ"التحريض على الفسق" وتدعو لحفلها الجديد

عقب ساعات من اتهامها بالتحريض على الفسق، أعلنت الراقصة الأرمينية صافيناز عن حفلها الراقص مع الفنان الشعبي أحمد شيبة، في إحدى المطاعم بالقاهرة عبر حسابها على "إنستجرام"، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ودعت الراقصة الأرمينية متابعيها لحضور حفلها، قائلة بـ"فرانكو أراب": "هستناك يا حلوين، وهنرقص مع بعض.. صافينار".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 3100 تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "انتي محرمتيش، يا جمالك يا صوفي.. لو كنت مصرية كنت في حفلة اتفرج عليكي، نبغي نشوفك بزاف بزاف، وهو العيد معمول عشان الرقص.. حرام عليكم".

محضر ضد الراقصة

اتخذ جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إجراء قانونية ضد الراقصة صافينار، عقب دعوتها الفتيات للرقص معها، لتصعد شابة ترتدي "بيكيني"، مقدمة وصلة رقص مثيرة، ليحرر الجهاز محضرا ضد الفنانة بتهمة التحريض على الفسق.

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وأكد علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية، لـ"الوطن": "جهاز الرقابة تحرك مسرعا فور علمه بما فعلته صافيناز في حفلها بالساحل الشمالي"، مضيفا أنّ الدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وجّه سيف العجيزي مدير عام الجهاز بتحرير محضر ضدها، بعد أن جاء الاستعلام كاملا من مفتشي الجهاز بالواقعة التي حدثت في الساحل.

مصير صافينار

وفي سياق متصل، تنتظر أجهزة الأمن قرار النيابة العامة في محضر اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق، وفقا لما ذكره مصدر أمني بوزارة الداخلية.

وتابع المصدر أنّ مصير الراقصة سيكون ضبطها إذا لم تحضر خلال الاستدعاء الأول، مرجحا أن يتم التحقيق في المحضر في المكان الذي قُدِّم فيه وهو نيابات القاهرة، خاصة أنّ المحضر مرفقا به الفيديو الخاص بالمشكو في حقها.