رغم فوائده للشعر.. أطباء يحذرون السيدات من نخاع عظام الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: تلجأ بعض الفتيات إلى استخدام نخاع العظام الخاص بالأضاحي المذبوحة على الشعر كحمام كريم، لاعتقادهن أنه يساهم في تقوية ونعومة الشعر، وحمايته من التساقط والتقصف، دون إدراك مخاطر هذه العادة على الصحة العامة. لقراءة المزيد عن: أطباء يحذرون السيدات من نخاع عظام الأضاحي.. اضغط هنــــــــــــا.

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