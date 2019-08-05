بالكولا والبصل.. 10 حيل بسيطة لتنظيف أواني الطهي المحترقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

الآثار السوداء التي يتركها الطعام المحترق على الأواني من أصعب الأمور المُزعجة التي تشغل بال ربة المنزل، فيضطر بعضهن للتخلص منها عن طريق رميها في سهلة المهملات بينما تظل الأخريات تسأل عن كيفية تنظيفها.

يقدم لكِ "الخليج 365" خلال النقاط التالية بعض الحيل التي ستسهل عليكِ تنظيف أواني الطبخ المحترقة، وفقًا لـ"recipes.timesofindia".

1-ملء الوعاء بالماء الدافئ والصابون

تأكد من تبريد الوعاء وملئه بالماء الدافئ والصابون مباشرة بعد حرقه وغمره بالكامل، واستخدم فرشاة تنظيف، وحركيها بلطف للتأكد من أن الصابون يغطي الوعاء بالكامل، واتركيها لمدة يوم، إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فاتركيها لساعة على الأقل، وكلما زاد الوقت الذي يستغرقه الطعام المحترق في امتصاص محلول الصابون، كان من الأسهل إزالته.

2-استخدم الإسفنجة

بعد النقع، كشط الطعام بعيدًا باستخدام اسفنجة على الوجهين. استخدم الطرف القاسي لإسفنجة على الوجهين لكشط الطعام المحترق. وإن لم تكن ضرورية، فلا تتردد في إلقاء الماء أولًا إذا رغبت في ذلك. إذا كان بعض الطعام ما يزال عالقًا، كرّر عملية النقع.

3- استخدم الخل

اخلطِ في كوب (240 مل) من الخل فهو مادة حمضية فعالة لإزالة تلك الحروق بشكل لا يصدق، بصبه في الإناء مع ملعقة أو فرشاة، امزجهم معًا، واترك الإناء على النار حتى الغليان وتأكد من تركها مكشوف ثم انقل الوعاء إلى مكان بارد.

4-استخدم صودا الخبز

أضفِ ملعقتين كبيرتين (30 مل) من صودا الخبز واتركها لمدة 30 دقيقة. وعند استخدامها مع الخل الساخن، تتحول صودا الخبز إلى منتج تنظيف قوي بشكل لا يصدق.

يجب أن تكونِ على دراية بأن صودا الخبز يمكن أن تتلاشى بشكل كبير عند إضافتها إلى الخل، لمنع الفيضان المفرط في الأواني الأصغر حجمًا، اسكب ما بين ½ و¾ الخل قبل إضافة صودا الخبز.

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5- غسل الوعاء مرة أخرى

بعد 30 دقيقة، اغسل الوعاء بنهاية كشطة بإسفنجة على الوجهين. بالنسبة لآثار الحروق التي ما تزال عالقة بالوعاء، انثر حوالي 5 ملاعق كبيرة (7.4 مل) من صودا الخبز فوق سطحها وافركها مرة أخرى. إذا لزم الأمر، كرر عملية الغليان بالخل.

6- ضع الوعاء وهو فارغ على النار.

بالنسبة لأواني المينا أو الفولاذ المقاوم للصدأ، فقد يكون أفضل حل هو تحلل الحرارة النقي. ضعها على موقد دون أي ماء إضافي أو صحن الصحون أو أي مواد أخرى، تحويل الحرارة إلى درجة 212 فهرنهايت (100 درجة مئوية) أو أعلى، كما لو كنت تغلي الماء. ولمعرفة ما إذا كان الوعاء حارًا بدرجة كافية، أسقطِ كمية صغيرة من الماء البارد فيه. إذا تبخر هذا التأثير، فأنت مستعد للمتابعة.

اسكبِ بحذر حوالي كوب (240 مل) من الماء الفاتر في الوعاء، أصبح من السهل إزالة الطعام المحترق.

7- كشط الطعام المحترق باستخدام ملعقة ذات مقبض طويل

عليك بكشط الوعاء المحروق بملعقة طويله أو أداة مشابهة. اضغط الملعقة على جانب أو أسفل القدر وكشط من خلال كل منطقة محترقة. إذا لزم الأمر، ثم أضف المزيد من الماء.

8-استخدم الملح

غلي بعض الماء مع جرعة جيدة من الملح لتخفيف آثار المحروقة. ثم افرك الوعاء بقليل من الملح.

9-استخدم البصل

ملء الوعاء المحترق بالماء، ثم إضافة من 5 إلى 6 شرائح من البصل (الطبقة الخارجية من البصل) وتسخينها على لهب مرتفع وإغلاق الغطاء. واتركها تغلي لمدة من 20 إلى 30 دقيقة. أخرجه من الفرن وقم بتنظيف السطح بالصابون العادي.

10-استخدم المياه الغازية

يُسكب القليل من الكولا في المقلاة ويترك على نار هادئة. بعد بضع دقائق، ستلاحظين أن البقع السوداء تختفي.