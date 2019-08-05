لماذا يجب علينا غسل العنب بالخل أو الليمون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

العنب واحدة من الفاكهة التي يعشقها كثيرون خصوصًا في فصل الصيف، إذ إنه يحافظ على رطوبة الجسم ويمنع جفاف الرئتين، لكن هل تعلم ما فوائده وطرق حفظه وغسله بشكل صحيح؟

ولعل عنقود العنب دليل واضح على مدى سلامته وتلفه، فقلما كان أخضر كان سليمًا، بحسب ما قالت عالية حته استشاري سلامة الغذاء، مقدمة الطريقة الصحيحة لغسله، خلال لقاء لها ببرنامج "السفيرة عزيزة" عبر قناة "dmc".

وشدّدت على ضرورة غسل الخضراوات والفواكهة عامة قبل تقديمها مباشرة، إذ أن غسلها في الثلاجة يزيد فرصة نمو الأعفان والفطريات حولها وبالتالي تلفها.

وقدَّمت نصائح عن غسله، قائلة، إنه يجب نقعه في مياه لفترة طويلة ثم نغسله مرة أخرى ثم تجفيفه، ويُفضل غسله بمياه تحتوي على ملعقة من الخلّ أو ليمون؛ لقتل الميكروبات، ثم شقطه جيدًا وتجفيفه.

فوائده عديدة



العنب واحد من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة والتي تلعب دورًا كبيرًا في حماية الجسم من الأمراض، ولكي نفهم دور مضادات الأكسدة في أجسامنا، علينا أن نفهم أولاً أنه عندما يقوم الجسم بتمثيل الغذاء، فيحدث نواتج هدم تسمى الشقوق الحرة والتي تلعب دورًا كبيرًا في إتلاف خلايا الجسم وتقليل عمرها. وتزداد الشقوق الحرة بزيادة تناول الأغذية غير الصحية. وتساعد مضادات الأكسدة كتلك التي توجد بوفرة في العنب على حماية الطفل من الأمراض عندما يكبر مثل أمراض القلب والسرطان والربو وغيرها، بحسب ما ذكر موقع "web teb".

كما أنه غني بالألياف التي تعمل على سرعة اخراج الفضلات من الأمعاء حيث تقوم بزيادة ليونة الفضلات وجعلها أكثر سهولة في الإخراج وهذا يمنح الطفل صحة كبيرة للجهاز الهضمي حيث لا تتبقى فضلات به لوقت كثير قد تسبب بعض المشاكل الصحية لاحقاً. وهذا يعد من أهم فوائد العنب للاطفال.

ولعل من أهم فوائده للأطفال أنه سهل الهضم حتى للرضع، كما أنه غذاء مثالي لهؤلاء الأطفال الذين يعانون من سوء وعسر الهض، كما أنه غني بالبوتاسيوم والماغنيسيوم وهي عناصر معدنية ضرورية للجسم من أجل معادلة الحموضة في الدم أو تقليل تراكم الغازات في الجهاز التنفسي، حيث تعمل زيادة حموضة الدم أو تراكم الغازات في الجهاز التنفسي على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وتساقط الشعر والأمراض الجلدية لاحقاً.

ويحتوي على عنصر الحديد وهو معدن مفيد لتمثيل الهيموجلوبين في الدم والوقاية من فقر الدم (الأنيميا). كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد في زيادة تمثيل الحديد النباتي في الدم. ويحتوي العنب أيضاً على مجموعة من فيتامينات ب المهمة لتكوين الدم.