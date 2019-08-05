بعد أسبوع من خطبته.. العسيلي يحتفل بعيد ميلاد نجله: "بقى عنده 9 سنين"

احتفل الفنان محمود العسيلي مع متابعيه، بعيد ميلاد نجله عُمر عبر حسابه على "إنستجرام".

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ونشر العسيلي صورتين ظهر فيهما نجله بشعر "كيرلي" ذو خصلات زرقاء، مُعلقا: "حبيبي كبر وبقى عنده 9 سنين وشعره بقى أزرق، كل سنة وانت طيب يا حبيبي وربنا يخليك ليا ويحفظك".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي حصدت نحو 55 ألف تسجيل إعجاب، بينما فوجئ آخرون بأنّ العسيلي لديه طفلا.

خطبة العسيلي

وكان العسيلي أعلن الأسبوع الماضي خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم عبر حسابه على "إنستجرام"، إذ شارك صورة مع خطيبته، أرفقها بـ"إيموشن" خاتم وقلب، وتفاعل المتابعون مع الصورة التي حصدت نحو 17 ألف تسجيل.