كم سعرة حرارية تحتاجها المرأة يوميا لوزن مثالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قد تشكل عاداتنا الغذائية خصرًا على صحتنا، بسبب الإفراط في تناول الطعام، إذ يجهل البعض حجم الحصص الغذائية المطلوب لتناول الكميات المناسبة من كل مجموعة غذائية.

وتنصح مؤسسة التغذية البريطانية بتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم لوزن صحي للمرأة، وقدم أحجام الحصص التالية يومياً:

- 3 إلى 4 حصص من الكربوهيدرات النشوية، مثل المعكرونة

- 2 إلى 3 حصص من الأطعمة البروتينية، مثل الدجاج المشوي

Advertisements

- حصتان إلى 3 حصص من منتجات الألبان والأطعمة البديلة، مثل الجبن

- ما لا يقل عن 5 حصص من الفاكهة والخضار

- كميات صغيرة من الزيوت والدهون غير المشبعة والأطعمة المعالجة

والعدد الفعلي للكميات التي يجب تناولها من كل نوع طعام يعتمد على احتياجاتك من السعرات الحرارية، والتي ترتبط بأهدافك الشخصية الخاصة بالوزن إضافة إلى عوامل تشمل طولك، وزنك، عمرك، جنسك ومستوى نشاطك.