فساتين ناعمة ملونة لكشخة العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 01:38 مساءً - هي أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، ومن المؤكد أن جميع الشابات الآن في حيرة أو يبحثن عن الأزياء التي سيتألقن بها في العيد.

وبما أن الطقس الصيفي الحار هو المسيطر، لا بد من أن تكون كشخة العيد تتناسب مع الأجواء الصيفية العامة، وعليه، فإنّ الفساتين الناعمة الملونة ستكون الخيار الأفضل.

فإذاكنتِ ترغبين بالتألق في دعواتكِ المفضلة، سواء كانت نهارية أو في حفلات الشاطئ المختلفة، أو حفلات الزواج والخطوبة المتزامنة مع عيد الأضحى، ستكون الألوان الصيفية هي الأكثر تميزاً وعصرية.



الألوان الرائجة في صيف 2019 التي يجب أن تختاريها لكشخة العيد

فستان باللون المرجاني



الأبيض



لطالما عُرف الأبيض بهويّته الصيفيّة، لذلك لا تترددي أبدًا باختياره للتألق به، بخاصة وأنه من أكثر الألوان رواجًا في صيف 2019.



النيود



تعود موضة النيود من جديد إلى ساحة الموضة العالمية، وهي من أكثر الألوان عصرية وتتناسب مع جميع الفصول.



المرجاني



تم اختياره لونًا للعام 2019 من قبل شركة بانتون Pantone العالمية. وقد اعتمده الكثير من الدور العالمية في تصميماته، وهو من ألوان الصيف المميزة.



الأحمر



هو لون حيوي ومفعم بالجرأة والأنوثة. رأيناه على منصات عروض الكثير من العلامات هذا العام، وهو من أبرز ألوان صيف 2019.



الأصفر

ما زال اللون الأصفر مستكملًا رواجه على الساحة العالمية للموضة، حيث يُعتبر اليوم واحدًا من أهم الألوان في ربيع وصيف 2019، وهو لون يحتاج إلى جرأة وثقة، لذا لا تترددي بأن تتألقي به.

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الأزرق



تعدّ درجة الأزرق، التي تشتهر بها وسائل التواصل الاجتماعي، واحدة من الألوان الأحدث على ساحة الموضة العالميّة.



بعض النصائح لاختيار القصات المناسبة

فستان باللون الأزرق



فساتين مطبعة



اعتمدي فساتين مغلفة بالطبعات إذا كنتِ نحيفة الجسم، فهي تعطي إطلالة ممتلئة وتمنحكِ لمسة أنثوية مميزة.



فساتين بقصة مستقيمة



استعيني بفساتين مستقيمة القصة، إذا كان قوامكِ مربع الشكل، فهي تخفي الزوائد.



فساتين بياقة V Neck



لتنحيف منطقة الأكتاف والصدر، إذا كان قوامكِ على شكل المثلث المقلوب، الجئي إلى الفساتين المصممة بياقة V Neck.



الفساتين المنفوشة



إذا كنتِ تعانين من الأرداف الممتلئة، يمكنكِ أن تتألقي بفساتين ذات التنانير المنفوشة، التي تخفي ذلك وتظهركِ بجسد رشيق.