فساتين سهرة للقصيرات من مجموعات أسبوع باريس للهوت كوتور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 01:38 مساءً - تولي كل سيدة أناقتها اهتمامًا كبيرًا وتحرص على متابعة أسبوع باريس للهوت كوتور لتستوحي من المجموعات الجديدة لأهم دور الأزياء العالمية. وفي موسم خريف وشتاء 2019 – 2020 رصدنا تصاميم فساتين مناسبة للنساء قصيرات القامة نستعرضها لك اليوم لتلهمك في إطلالاتك القادمة.



أولت دور الأزياء العريقة إهتمامًا كبيرًا لـ فساتين حورية البحر الشهيرة Mermaid dresses ومن المعروف أن هذا الموديل يجمل القامة ويوحي بأنها أكثر طولًا، وأجمل الموديلات حملت توقيع جورج شقرا Georges Chakra و يانينا كوتور Yanina Couture.

فستان للقصيرات من جورج شقرا





اجتاحت صيحة فساتين السهرة بالكشاكش والريش منصات العروض فكانت نجمة مجموعات رالف آند روسو Ralph & Russo ورامي قاضي Rami Kadi، وذلك الأخير زود فساتينه بكابات طويلة غير مطرزة أضفت الكثير من الغنى والفخامة عليها.



كان لفساتين السهرة من دون أكمام (الديكولتيه) حصة كبيرة ضمن مجموعات خريف 2019، فأطلت عارضات ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier وجورجيو أرماني Giorgio Armani بتصاميم شديدة الرقة أكمليها بإعتماد القلادت العريضة المرصعة.

فستان للقصيرات من ايلي صعب





ركزت دور الأزياء اللبنانية على إدراج فساتين سهرة بأكمام طويلة، فأحببنا التصميم ذي الأكمام المنفوخة من توقيع زياد نكد Ziad Nakad والفستان الشفاف المغطى بالتطريز من زهير مراد Zuhair Murad.

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