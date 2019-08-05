إطلالات محتشمة لعيد الأضحى بأنامل إيلي صعب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 أغسطس 2019 01:38 مساءً - مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب له تاريخ طويل بعالم الأزياء، وكثير من الصبايا يرغبن باعتماد تصاميمه الأنثوية الناعمة، حتى المحجبات منهن، لهذا هناك الكثير من التصاميم المحتشمة والمميزة التي يعتمدها إيلي صعب التي تناسب الصبايا المحجبات.

وهو ما قد اخترناه لك اليوم لنلهمك إطلالات محتشمة لعيد الأضحى، وإليك التفاصيل...



الفستان الروب من أحدث مجموعات إيلي صعب



جاءت مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية هذا الموسم غاية في الترف مستوحاة من الأجواء الآسيوية، وكان بها أكثر من تصميم يناسب الصبايا المحجبات، كهذا التصميم الأنيق بالفستان الروب باللون الأوف وايت، مع تطريزات ذهبية ناعمة، مع حزام الخصر الذهبي المعدني و الجلد، لإطلالة مميزة بسهرات العيد المختلفة.



البدلة البيليسيه الشيفون لإطلالة بسيطة بالعيد

هذه القطعة يمكن وصفها بالسهل الممتنع، فهي من التصاميم الرقيقة جدا، ولكن مع قصة وتصميم مميزين، مع موضة البيليسيه المكسرة بخامة الشيفون، مع البنطلون الواسع ليناسب كل أجسام الصبايا، والبلوزة المنسدلة مع الاكمام الواسعة، نسقيها بطريقة محايدة بشوز وشنطة باللون الأسود اللامع مثلا، أو غيري قليلا من لون الحقيبة، لتكسري حدة اللون.



الجمبسوت مع تصميم الكاب المخملي



لفتتنا هذه القطعة الناعمة باللون النود الأوف وايت للجمبسوت بالبنلطون الواسع لإطلالة كلها أنوثة ورشاقة، خاصة مع حزام الخصر الذي يبرز جمال جسدك، وإن كنت ممتلئة قليلا من الأرداف، فتصميم الكاب للجمبسوت سوف يجعلك تشعرين أكثر بالراحة، من الممكن أن تنسقي معه شوز أوف وايت وشنطة باللون الأخضر أو الفوشي مثلا.





الفساتين المطرزة مع الأكمام الطويلة

هناك الكثير من موديلات الفساتين الطويلة التي يعتمدها إيلي صعب مع الأكمام المحتشمة، كهذا الفستان المطرز بالتول مع الأكمام المنفوخة، وطبقة التول المطرز اللامع مع الدانتيل، مع حزام الخصر الذهبي المعدني، بطبقة راقية مع الدانتيل الفخم، للمسة مميزة بالعيد.

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