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شاركت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب، متابعيها بصور جديدة جمعتها بنجلها عبدالله، في إحدى الدول الأوربية، عبر حسابها على "إنستجرام".
وظهرت عاشور في الصور بسترة كُحلي منقوشة ومفتوحة من جهة الصدر دون أكمام، بتسريحة شعر مرفوعة، ونضارة شمسية كبيرة، وارتدت مجموعة من الاكسسوارات، بينما ظهر نجلها عبدالله بقميص منقوش بلونين الأبيض، والبيج، مع اكسسوار لليد.
وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور، مشيدين بالشبه الكبير بين "عبدالله" ووالده، إذ علق البعض: "نسخة من عمرو دياب، ربنا عوضك شبه أبوه بالظبط".
ومن بين أبرز التعليقات، ما كتبته، الفنانة شيرين رضا الزوجة السابقة لعمرو دياب، إذ علقت: Amazing photos.
وتظهر شيرين رضا بشكل مستمر على حسابات أولاد زوجها السابق عمرو دياب، كما ظهرت أكثر من مرة مع الفنانة دينا الشربيني، التي تجمعها علاقة بالهضبة حاليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة عمرو دياب تنشر صورتها مع نجلها بملابس صيفية.. وشيرين رضا تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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