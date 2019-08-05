دعاء وآيات قرآنية.. فنانات وإعلاميات ينعين ضحايا حادث معهد الأورام

بأدعية وآيات قرآنية، نعت فنانات وإعلاميات عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ضحايا حادث معهد الأورام في المنيل الذي وقع فجر اليوم، وأسفر عن مصرع 19 وإصابة 30 حتى الآن.

وترصد "هن" أبرز الفنانات والإعلاميات اللاتي دوّنَّ رثاء إلكترونيا، كما يلي

إنجي علي

نعت الإعلامية إنجي علي ضحايا الحادث عبر "إنستجرام"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، داعية للمتوفين بالرحمة والمصابين بالشفاء العاجل.

رنا سماحة

غرّدت المغنية رنا سماحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لأسر ضحايا حادث معهد الأورام، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم".

روجينا

نعت الفنانة روجينا أسر الضحايا بآيات من سورة الفجر: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)".

وأضافت الفنانة: "إنا لله وإنا إليه راجعون..اللهم ارحم المتوفين واشف المصابين في حادث المعهد القومى للأورام، لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحمهم واغفرلهم"،

Advertisements

ريهام سعيد

قالت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها على "إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم المتوفين واشفي المصابين فى حادث المعهد القومي للأورام".

ياسمين الخطيب

علقت الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب على الحادث، قائلة: "انفجار أمام المعهد القومي للأورام.. ‫خبر سريالي، تعجز كل حروف اللغة عن صياغة تعليق يليق بمأساويته"، متابعة: "فليكن الله معنا‬"، مرفقة صورة تحمل عبارة "حسبي الله".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين بالإضافة إلى "كيس أشلاء"، مؤكدة تحويل 34 حالة من معهد الأورام إلى معهد ناصر والمنيرة ومستشفى دار السلام للأورام لإخلاء المعهد، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.