فيديو.. "شو ومش مهنية".. الطباخ ترد على الشرنوبي: مش هقلل من قيمتي"

حالة من الجدل صاحبت الفنان محمد الشرنوبي ومديرة أعماله ومنتجته سارة الطباخ، فور إعلانه إنهاء علاقتهما في يوليو 2018، عقب 3 أشهر من ارتباطهما الرسمي، والتزمت سارة حينها الصمت ولم تعقب على الأمر.

وخرجت سارة عن صمتها للمرة الأولى وعلقت على تفاصيل انفصالها عن الشرنوبي، موضحةً أنّ العمل مستمر من طرف شركتها Earth Production مع ‏الشرنوبي، ولا مشكلة في ذلك، مؤكدةً أنّ الرد على أزمة الشرط الجزائي بينهما ما هو إلا "شو يتم ‏استدراجها فيه، وأنّ الإعلان عنه تم بطريقة غير مهنية".

وبشأن انفصالها عن الشرنوبي علقت: "لو رديت عليه هقلل من قيمتي ومش هعبر عن شخصيتي أو تربيتي أو ‏معتقداتي، أنا أكبر من كده بكتير".

وتابعت الطباخ في تصريحات لمجلة "زهرة الخليج": "مفيش ولاد حلال هيتدخلوا لحل الأزمة، الشرنوبي موهبة آمنت بها كشركة ولسّه مؤمنة بيها، بس اتعلمنا جميعا من التاريخ إنّ التصرفات غير المهنية بتضر صاحبها".

وقالت سارة خلال تكريمها كأفضل منتج في الشرق الأوسط عن شركتها Earth Production: "أنا بنت روتانا، واتعلمت كتير منها، ومن مطربين كبار زي عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب، وكمان اتعلمت من محسن جابر وعائلة نصر محروس كلها".

Advertisements

وتابعت: "المرة دي بناخد جايزتين، الأولى لشركتي في الإنتاج، والتانية جايزة أفضل مطرب شاب، اللي فاز بيها مطرب الشركة"، في إشارة إلى محمد الشرنوبي، دون ذكر اسمه.

لم يشر الشرنوبي إلى الطباخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تهنئته الفنانة أنغام على فوزها بجائزة أفضل مطربة في الشرق الأوسط، قائلا عبر خاصية "استوري": "جايزة أحسن مطربة في الدنيا".

وقبل 6 أيام أعربت الطباخ عن فخرها بالجائزة، وعلقت باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابها على "إنستجرام: "فخورة جدا بعلامة الإنتاج الخاصة بي earthproduction، التي سمحت لي بالفوز بجائزة أفضل منتجة لعام 2019"، متابعة: "شكرا لجميع أعضاء الفريق على كل جهودكم، الحمد الله".

وكان الشرنوبي أعلن في بيان له عبر "فيسبوك" و"إنستجرام"، انتهاء ارتباطه بسارة الطباخ في يوليو 2018، عقب 3 أشهر من خطبتهما التي تسببت له في مشكلات أسرية -حسب قوله-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، رغم إعلانها ارتباطهما قبل أسابيع، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، وتسببها في "تعطيل عمله" بسبب عقد الاحتكار الذي تضمن شرطا جزائيا قدره 600 ألف جنيه، ولم تعلق "الطباخ" حتى الآن على بيان الشرنوبي.

يأتي ذلك البيان، بعد إعلان سارة الطباخ في 13 يونيو الماضي عن خطبتها للشرنوبي، حسابها على "إنستجرام"، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعض أفراد أسرتها، أطلّت فيه العروس بزي أحمر، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".