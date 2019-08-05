النساء المولودات في كانون الثاني طموحات ويحطن أنفسهن بأشخاص من مستواهن

الأمر مدهش وغير مبرر علميًا، لكننا لا نستطيع إلا ملاحظة أن الأشخاص المولودون في نفس الشهر لديهم صفات شخصية مشتركة. إذا كنت امرأة، اكتشفي، في هذا المقال من آي فراشة، ما يكشفه شهر ميلادك عن شخصيتك.

كانون الثاني/ يناير

النساء المولودات في كانون الثاني/يناير هن في نفس الوقت طموحات ومنطويات على أنفسهن، إنهن يستمدن، بشكل متناقض، الجرأة من خجلهن، إنهن متطلبات على الصعيد الفكري، يحاولن أن يحطن أنفسهن بأشخاص من مستواهن، يشاركنهم رؤيتهن للحياة.

شباط / فبراير

مولودات هذا الشهر رومانسيات ومتقلبات المزاج، إنهن حرات ومتعددات الجوانب، لذلك هن أحياناً صعبات. شيء وحيد ثابت في شخصيتهن : لا تجربوا خيانتهن، سيضمرن لكم ضغينة شرسة.

آذار / مارس

إنهن ساحرات ولكن من الصعب أن يربحن في الحب، صحبتهن عمومًا جيدة ولديهن كاريزما، يعرفن كيف يظهرن في أفضل أيامهن وهن مخلصات في الحب كما في الصداقة. عيبهن ؟ يمكن أن يبدين، أحياناً، بغيضات بدون سبب ظاهر.

نيسان / أبريل

موهبة مولودات شهر أبريل في التواصل تجعلهن مقنعات، وهذا ما يساعدهن على بلوغ أهدافهن بسرعة، هذا لا يمنع أنهن قليلات الثقة بأنفسهن وأنهن بالأحرى غيورات وحساسات جداً. لكن هذه الحساسية تمتد إلى الآخرين، اللواتي يعرفن أن يفهموهم ويساعدوهم على الابتهاج.

أيار / مايو

إنهن مغريات جسدياً غالباً، إنهن أيضاً عنيدات وأحياناً معقدات، وهذا ما يمكن أن يجعل علاقاتهن الزوجية صعبة، إرادتهن ومثابرتهن هي صفتهن الأولى، لكنها عيبهن أيضاً ( لأنها تجعلهن عنيدات ومتشبثات بمبادئهن ).

حزيران / يونيو

مبدعات وبارعات في التواصل، عفويتهن وتميزهن يجعلنهن أحياناً يتحدثن بشكل عشوائي، ولكن هذا أيضاً ما يصنع سحرهن، منفتحات جدًا فكريًا، إنهن أيضًا متطوعات، وهذا ما يجعلهن مسيطرات بالنسبة للرجال. .

تموز / يوليو

جميلات، ذكيات وغامضات، الميزة الأساسية لمولودات شهر يوليو هي الأمانة : إنهن يبرهن عنها في الحياة اليومية ولا ينتظرن أقل منها من جانب محيطهن.

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آب / أغسطس

إنهن يركزن كثيراً على أنفسهن، لكن هذا لا يمنعنهن من أن يكن كريمات مع محيطهن، لا يستطعن أن يتحملن التناقض، إنهن غالباً ما يخضعن الرجال لإرادتهن، يساعدهن حس الدعابة عندهن على الوصول إلى أهدافهن، وعلى أن تكون الكلمة الأخيرة لهن كما على البقاء في مركز الاهتمام.

أيلول / سبتمبر

إنهن جميلات من الداخل كما من الخارج، صارمات ولديهن حس الصداقة. في الحب أيضاً، يفضلن العلاقات النوعية الطويلة الأمد، على مستوى تطلعاتهن. هذه الأمانة تجعلهن، إذا شعرن بالخيانة، لا يسامحن بسهولة وانتقامهن ربما يكون رهيباً.

تشرين الأول / أكتوبر

مع أن مظهرهن قوي جداً، لكن مولودات أكتوبر هن في الحقيقة منطويات على أنفسهن وكتومات خشية أن يتعرضن للخيانة، إنهن ذكيات ومستهدفات بالغيرة من النساء الأخريات.

تشرين الثاني / نوفمبر

إنهن ذكيات، كريمات وقويات الحدس، لديهن موهبة اكتشاف عدم الأمانة، وعندما يحدث هذا، لا يترددن في جعله يلاحظ.

كانون الأول / ديسمبر

إنهن عديمات الصبر، ويتوصلن عموماً إلى الحصول على ما يردن في كل المجالات، عيبهن ؟ إنهن ينفتحن بسهولة على الآخرين، يتكلمن بقلب مفتوح وبكل شفافية عن حياتهن، إنها مخاطرة حقيقية يمكن أن تقودهن إلى خيبات الأمل.

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