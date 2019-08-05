أول مُصممة جلاديتور للأطفال في مصر تُعيد التراث اليوناني

كشفت أول مصممة جلاديتور للأطفال في مصر منى عقرب عن بدايتها في تصميم "الجلاديتور" الصندل اليوناني للأطفال في مصر بأيد وخامات مصرية.

وعن كيفية بداية فكرة التصميمات تحدثت منى عقرب قائلة : كنت في البداية أطلب لبناتي جلاديتور صندل من خارج مصر عن طريق احد المواقع الالكترونية "اون لاين" وكانت بعد الشحن تكلف 1700 جنيه للقطعة الواحدة بعد مصاريف الشحن، ومن هنا جاءتني الفكرة في تنفيذ هذه التصميمات في مصر، وكان تحدي بالنسبة لي ان اثبت ان جودة المنتج المصري افضل من المستورد.

وأضافت "لفيت على ورش كثيرة في البداية حتى اصمم قطع واحدة، حتى وجدت ورشه وصممت بها قطعتين لبناتي وكانوا كلما ارتدوها اعجب كثيرون بها، حتى قررت ان اخذ ورشة تصنع لحسابي تلك التصميمات، وفي البداية كنت استخدم خامات مستوردة، ولكني قررت ان تكون الخامات كلها مصرية والتصنيع مصري حتى تكون جميع المنتجات مصرية 100%، واخذت كورسات في تصميم الاحذية واقوم برسمها بنفسي".

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وأوضحت "في بداية تصميماتي كنت أصمم جلاديتور باللون البني والاسود كألوان محايدة، وخطوة خطوة ادخلت الذهبي والفضي والجلد المطبوع".

وأكدت "للعلم فكرة "الجلاديتورز" هي فكرة يونانية كانوا يرتدونه المحاربين اليونانين القدامى وهو عبارة عن الصندل المفرغ الطويل الجلد الذي يحمي الرجل اثناء الحروب، وعلمت ان هناك ديفيليه في السفارة اليونانية في مصر في اليوم الوطني لليونان، وشاركت به وحصلت على جائزة افضل تصميم، لانني طورت في فكرة يونانية بتفكير مصري، ومن هنا فتحت اسواق لي في اليونان، وحضرت العديد من المعارض في اليونان وكنت انا المصرية الوحيدة التي يتم دعوتها على نفقة اليونان تشجعياً لي لإحياء التراث اليوناني من خلال تصميماتي".

وأضافت "شاركت في واحد من أكبر معارض اليونان "سالونكي" وهو من الصعب الاشتراك به لارتفاع الايجارات به ولكني شاركت مجاناً كنوع من المكافأة لي على إحياء التراث اليوناني بأروع التصميمات من الجلاديتورز، وفي شهر ديسمبر المقبل سأشارك في نفس المعرض ومرشحة للعديد من الجوائز في اليونان".

ومن هنا أصبحت المصممة المصرية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم المعارض في اليونان.

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اما عن اخر صيحات الموضة بالنسبة للجلاديتور لصيف عام 2019، هو الشغل المطبوع والكفيار اللامع مثل الاحمر والاسود، ايضا الوان الجولد والسيلفر مستمرة معنا لهذا الموسم مع ألوان الميتاليك, والجلاديتور الذي يغطي لفوق الركبة موضة كثيراً، وهذا التصميم مرشحة من خلاله للعديد من الجوائز من معرض سالونكي.

وجميع التصميمات من الجلد الطبيعي والجلد الصناعي، والجلد الطبيعي يكون للتصدير اما الصناعي فهو لداخل مصر، نظرا لارتفاع تكلفة الجلد الطبيعي كثيرا فهو لا يناسب جميع الفئات داخل مصر.

والجديد في هذا العام هو تصميم جلاديتور للبحر شفاف من بلاستيك ووضعت به استراس ملون وهو يصلح للصيف والخروج.

ايضا صممت الجلاديتور الملكي وهو باللون الاسود ومطعم بسلاسل ذهبية وجميع السلاسل معالجة ضد الصدأ.

النعل اقوم بتصنيعه في الورشة الخاصة بي، وهو مريح ومناسب للاطفال كثيرا، وجميع الاكسسوارات ايضا المستخدمة.

وحاليا بأخذ كورسات في ايطاليا مع اكبر مصممي الاحذية هناك، وبعد انتهاء الكورس سأحصل على شهادة كأول مصممة مصرية تحصل على شهادة عالمية من ايطاليا على ايدي خبراء عالميين.

الان اصبح لدي مصنع خاص بي والخطوة التالية هو انه سيكون هناك مصنع بالاشتراك مع اليونان، وسيكون فكر مصري يوناني.

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